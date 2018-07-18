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ФСЖР призывает журналистское сообщество не сотрудничать с Кирьяковым, пока он публично не извинится перед Рабинером
Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) выступила с заявлением относительно инцидента с участием обозревателя "Спорт Экспресс" Игоря Рабинера и бывшего главного тренера тульского "Арсенала" Сергея Кирьякова.
Конфликт произошел возле студии "Матч ТВ" на Воробьевых горах. Бывший футболист должен был сменить обозревателя "СЭ" в эфире. Кирьяков спросил у Рабинера, не хочет ли тот ему что-то сказать. Журналист ответил отрицательно, после чего экс-футболист ударил его по лицу.
"ФСЖР выражает возмущение фактом рукоприкладства со стороны бывшего футболиста и тренера Сергея Кирьякова по отношению к известному спортивному журналисту, обозревателю "Спорт-Экспресс", члену Исполкома нашей организации Игорю Рабинеру, совершенным в связи с его профессиональной деятельностью.
Отдельно отметим, что опубликованный в "Спорт-Экспрессе" более чем годом ранее текст Рабинера, из-за которого Кирьяков в здании студии телекомпании "Матч ТВ" повел себя столь недопустимым образом, был корректен и не нарушал норм журналистской этики.
ФСЖР призывает журналистское сообщество к солидарности и выражает надежду на то, что в дальнейшем ни одно СМИ, будь то теле-, радио-, бумажное или электронное воздержится от сотрудничества с Кирьяковым до тех пор, пока он не принесет публичные извинения Игорю Рабинеру.
Выражаем полную поддержку нашему коллеге и ждем оценки поступка Кирьякова со стороны руководителей футбольных и спортивных организаций РФ.
Оставляя за Игорем Рабинером решение о возможном обращения в органы правопорядка, заявляем, что в этом случае поддержим его и окажем необходимую помощь.
sportjourfed.ru
Конфликт произошел возле студии "Матч ТВ" на Воробьевых горах. Бывший футболист должен был сменить обозревателя "СЭ" в эфире. Кирьяков спросил у Рабинера, не хочет ли тот ему что-то сказать. Журналист ответил отрицательно, после чего экс-футболист ударил его по лицу.
"ФСЖР выражает возмущение фактом рукоприкладства со стороны бывшего футболиста и тренера Сергея Кирьякова по отношению к известному спортивному журналисту, обозревателю "Спорт-Экспресс", члену Исполкома нашей организации Игорю Рабинеру, совершенным в связи с его профессиональной деятельностью.
Отдельно отметим, что опубликованный в "Спорт-Экспрессе" более чем годом ранее текст Рабинера, из-за которого Кирьяков в здании студии телекомпании "Матч ТВ" повел себя столь недопустимым образом, был корректен и не нарушал норм журналистской этики.
ФСЖР призывает журналистское сообщество к солидарности и выражает надежду на то, что в дальнейшем ни одно СМИ, будь то теле-, радио-, бумажное или электронное воздержится от сотрудничества с Кирьяковым до тех пор, пока он не принесет публичные извинения Игорю Рабинеру.
Выражаем полную поддержку нашему коллеге и ждем оценки поступка Кирьякова со стороны руководителей футбольных и спортивных организаций РФ.
Оставляя за Игорем Рабинером решение о возможном обращения в органы правопорядка, заявляем, что в этом случае поддержим его и окажем необходимую помощь.
sportjourfed.ru
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