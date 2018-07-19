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Хавбек "Зенита" может вернуться в Бразилию

"Фламенго" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Эрнани, сообщает Coluna do Flamengo.

"Сине-бело-голубые" готовы рассмотреть вариант как с арендой, так и с продажей футболиста.

24-летний Эрнани перебрался в "Зенит" летом 2016 года по инициативе Мирчи Луческу. Сумма трансфера тогда составила 8 млн евро. Прошлый сезон он провел в аренде в "Сент-Этьене".
Теги: Зенит Эрнани
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