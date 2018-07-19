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Форвард "Урала" Александр Ставпец перейдет в "Томь"

По информации Матч ТВ, нападающий Александр Ставпец в статусе свободного агента перейдет из "Урала" в "Томь".

Последний сезон Ставпец выступал на правах аренды в "Тюмени", сыграв 24 матча и забив 4 матча,

За "Урал" футболист выступал с 2014 года.
Теги: Урал Томь
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