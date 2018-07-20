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Абель Эрнандес, перейдя в ЦСКА, хочет стать самым высокооплачиваемым игроком РФПЛ

Стало известно, почему задерживается трансфер форварда "Халла" Абеля Эрнандеса в ЦСКА.

Уругваец выдвигает завышенные требования по зарплате - он хочет зарабатывать 100 тысяч фунтов (112 тысяч евро) в неделю — это около 6 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком РФПЛ.

Ранее сообщалось, что на этой неделе 27-летний форвард подпишет 4-летний контракт с армейцами с окладом 3 млн евро в год и получит 5 млн в качестве подъемных.

В "Халле" зарплата Эрнандеса составляла 35 тысяч фунтов (39 тысяч евро) в неделю.

HullLive
Теги: ЦСКА Халл Сити
Сегодня, 08:58
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11
(4)
№11 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 10:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Охренел уругваец.
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№10 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 10:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошие запросы.Так может лучше в Халле остаться.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Такое впечатление, что в представлении забугорных Россия - это второй Китай где можно ПОИГРЫВАТЬ только и получать не хилые денежки.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 09:34) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю, что Гинер сейчас поднимает свои старые конспекты про ... грыжу у Думбии. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 09:32) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
Тем интереснее как Гинер его сломает)))) И не таких уламывал


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:13) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Халл это не Халк... раскатал губищи


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: safonas (Сегодня, 09:08) #
  • +3
  •  (5)

а чего не 15? или 20?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 09:08) #
  • +4
  •  (6)
online

В ЦСКА около 3 млн. получают лидеры, а этот пока - никто.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:06) #
  • +12
  •  (14)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не хилое повышение зарплаты хочет, аж в три раза! А не треснет? У нас только газпром может кидаться такими деньгами и то не стал бы.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:05) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Можешь обратно отправляться в свой Халл))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 09:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Волга НН»
Игрок уровня чемпионшипа не может такую зарплату просить. Салаха столько в Ливерпуле получает.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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