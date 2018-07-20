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Источник: "Локомотив" достиг соглашения об аренде Гжегоша Крыховяка

Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк, проведший прошлый сезон на правах аренды в "Вест Бромвиче", скорее всего, продолжит карьеру в "Локомотиве".

По информации ParisUnited , москвичи уже согласовали аренду игрока сборной Польши, остались мелкие детали.

О переходе будет объявлено в ближайшее время.
Теги: ПСЖ Локомотив
Сегодня, 09:08
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(2)
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Отлично.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (2)

Это хорошо!
Такой игрок нужен РФПЛ!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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