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Сергей Игнашевич: Суперкубок России – это отличный разогрев перед чемпионатом
Бывший защитник "Локомотива" и ЦСКА Сергей Игнашевич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России.
"Если откровенно говорить, то в матче за Суперкубк меньше ответственности. В чемпионате или Кубке, когда играешь важный матч, понимаешь, что команда прошла долгий путь, венцом которого стал этот матч. Волнение гораздо выше, футболисты больше нервничают. Здесь же это хороший разогрев перед чемпионатом.
Впервые буду наблюдать за матчем российских клубов уже как зритель, а не как футболист. Посмотрю, какую тактику выберут тренеры, какой настрой будет у игроков. Буду наблюдать за деталями, нюансами. Это будет серьезный матч, важно будет забить первый мяч. Игра вскрывается и от игры в шахматы переходят на шашки", - цитирует Игнашевича пресс-служба РФПЛ.
"Если откровенно говорить, то в матче за Суперкубк меньше ответственности. В чемпионате или Кубке, когда играешь важный матч, понимаешь, что команда прошла долгий путь, венцом которого стал этот матч. Волнение гораздо выше, футболисты больше нервничают. Здесь же это хороший разогрев перед чемпионатом.
Впервые буду наблюдать за матчем российских клубов уже как зритель, а не как футболист. Посмотрю, какую тактику выберут тренеры, какой настрой будет у игроков. Буду наблюдать за деталями, нюансами. Это будет серьезный матч, важно будет забить первый мяч. Игра вскрывается и от игры в шахматы переходят на шашки", - цитирует Игнашевича пресс-служба РФПЛ.
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