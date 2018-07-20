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Источник: ЦСКА предлагает около 10 млн евро за хавбека "Леганеса" Габриэла Пиреса
Полузащитник "Леганеса" Габриэл Пирес может продолжить карьеру в чемпионате России.
Предложение по трансферу 24-летнего бразильца сделал ЦСКА. Армейцы предлагают за игрока около 10 млн евро.
Помимо армейцев, предложения "Леганесу" также сделали "Бенфика", "Спортинг" и "Сельта".
В минувшем сезоне чемпионата Испании Габриэл принял участие в 29 матчах за "Леганес", забил пять голов и отметился двумя результативными передачами.
Goal
Предложение по трансферу 24-летнего бразильца сделал ЦСКА. Армейцы предлагают за игрока около 10 млн евро.
Помимо армейцев, предложения "Леганесу" также сделали "Бенфика", "Спортинг" и "Сельта".
В минувшем сезоне чемпионата Испании Габриэл принял участие в 29 матчах за "Леганес", забил пять голов и отметился двумя результативными передачами.
Goal
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