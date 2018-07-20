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Источник: ЦСКА предлагает около 10 млн евро за хавбека "Леганеса" Габриэла Пиреса

Полузащитник "Леганеса" Габриэл Пирес может продолжить карьеру в чемпионате России.

Предложение по трансферу 24-летнего бразильца сделал ЦСКА. Армейцы предлагают за игрока около 10 млн евро.

Помимо армейцев, предложения "Леганесу" также сделали "Бенфика", "Спортинг" и "Сельта".

В минувшем сезоне чемпионата Испании Габриэл принял участие в 29 матчах за "Леганес", забил пять голов и отметился двумя результативными передачами.

Goal
Теги: ЦСКА Леганес
Сегодня, 09:46
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
уже опровергли)) да и игрок хочет либо в Испании, либо в Португалии остаться
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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