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Шамиль Газизов: словенцы серьезный соперник, но мы уверены в себе

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил боевой настрой команды перед противостоянием со словенским "Домжале" во 2-м отборочном раунде Лиги Европы.

"Хотелось бы заметить, что соперник достаточно серьезный, кусачий и будет очень непросто. В то же время хотелось бы сказать, что мы подходим к матчу в очень хорошей форме и надеемся, что не только сможем успешно стартовать в Лиге Европы, но и будем приносить очки в копилку еврокоэффициентов для России.

Мы уверены в себе, будем работать и стараться обыграть эту команду. 20 июля мы запускаем продажу билетов, думаю, что через день-два станет ясно, будет аншлаг или нет. По крайней мере, мы в это верим, ведь получается так, что из российских клубов мы первыми стартуем на международной арене после завершившегося чемпионата мира. Постараемся поддержать боевой посыл сборной России, надеюсь, что болельщики нас активно в этом поддержат", - цитирует Газизова ТАСС

Уфимцы примут "Домжале" на своем поле 26 июля. Ответная игра пройдет на поле словенской команды 2 августа.
Теги: Уфа Газизов
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