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Виталий Мутко: покидаю Совет по развитию физической культуры и спорта - у меня теперь другое направление

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, по какой причине покидает Совет по развитию физической культуры и спорта при президенте Российской Федерации.

"У меня теперь другое направление, так что все уже. У меня много других вопросов в сфере жилья, ЖКХ", – приводит слова Мутко Р-Спорт

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый состав совета по развитию физической культуры и спорта. Мутко в состав не вошел. В мае Мутко был назначен заместителем председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.
Теги: Мутко
Сегодня, 12:30
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(1)
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
П .......... пока ветер без камней
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: Хоббит (Сегодня, 14:11) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
На йух, надеюсь, направление-то у тебя? Бывай, в смысле у.е. Стрелку тебе в жопу и баклана в провожатые


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:49) #
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  •  (2)

Цитата: vermis_64
Иди! Не оглядывайся!

Рано радоваться. Он теперь ЖКХ займется - копите деньги на тарифы, там лимита не будет)
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 13:34) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
У меня много других вопросов в сфере жилья, ЖКХ...Пропал колабуховский дом, и не один...Пошел очередное пепелище устраивать...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (2)
online

Наконец то!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Иди! Не оглядывайся!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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