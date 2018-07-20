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Д. Комбаров: я всегда угораю со своего прозвища - "Навесов"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, как он относится к своему прозвищу среди болельщиков Навесов, а также оценил своё выступление в концовке прошлого сезона.

"Я здравомыслящий человек, способный оценить свою форму и сезон объективно. Он был не лучшим для меня. Сел, проанализировал вместе с отцом, провели работу над ошибками. Он сказал, что сезон я провёл не лучшим образом, нужно много работать. Сейчас я всё оставил в стороне, нельзя таскать с собой негатив, нужно идти дальше. Приступил к тренировкам, морально чувствую себя хорошо и физически тоже.

Как отношусь к прозвищу Навесов? Любая шутка имеет срок годности, сейчас она уже не так актуальна. Но я всегда с нее угораю", — сказал Комбаров в интервью Чемпионату
Теги: Спартак Комбаров Д.
Сегодня, 13:32
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Угораю с..." - не, это вообще русский язык-то?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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