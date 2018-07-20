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"Марсель" за 20 млн евро подписал хорватского защитника, которым интересовался "Спартак"
Защитник "Ред Булл Зальцбург" Дуе Чалета-Цар стал игроком "Марселя", сообщает пресс-служба клуба.
Хорватский футболист успешно прошел медобследование и заключил с марсельцами контракт. Сумма трансфера составит около 20 млн евро.
Ранее сообщалось, что Чалетой-Царом интересуется "Спартак". 21-летний защитник был в заявке сборной Хорватии на ЧМ-2018 и сыграл в матче с Исландией (2:1).
Хорватский футболист успешно прошел медобследование и заключил с марсельцами контракт. Сумма трансфера составит около 20 млн евро.
Ранее сообщалось, что Чалетой-Царом интересуется "Спартак". 21-летний защитник был в заявке сборной Хорватии на ЧМ-2018 и сыграл в матче с Исландией (2:1).
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