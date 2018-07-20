A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гендиректор "Анжи": не уверен, что мы сможем доиграть сезон до конца

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов рассказал, что у клуба серьёзные финансовые трудности, и не исключил, что команде не удастся отыграть весь сезон.

"У меня нет ответа на вопрос, из каких источников будет финансироваться" Анжи" в предстоящем сезоне. Финансирование" Анжи" в ведении президента клуба Османа Кадиева.

Насколько вероятно, что" Анжи" из-за финансовых проблем не доиграет сезон? Учитывая очень тяжёлую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось", - сказал Флегонтов.

"Молодёжь Дагестана"
Теги: Анжи
Сегодня, 15:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(3)
№11 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:26) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Пора заканчивать с финансированием футбольных клубов за счёт бюджетных средств регионов! Это порождает иждевенчество.
Потраченные таким образом средства ни в коей мере не способствуют развитию футбола в регионе. Идёт банальное воровство!
Чемпионат ещё не начался а уже завыли "нет денег"!
И обязательные санкции к выдавшим разрешение на участие Анжи в чемпионате!
Закон должен работать для всех одинаково!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№10 Написал: Хоббит (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Сколько умрёт в следующем году ?

Если это будут рукопожатые клубы, как хАнжи и их друзья-бандерлоги - это только на пользу, футбол станет чище. А то междусобойчик Оренбурга с их спонсором смотреть противно


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Repehko (Сегодня, 16:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
а все равно вытянут за уши.
Регистрация: 11.10.2017 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
В год чемпионата мира в России умерло несколько клубов. Сколько умрёт в следующем году ?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Хоббит
И кулютура как сразу поперла!

коровья лепеха, сри поменьше. я поставил на спор 5000р., что ты пробудешь под этим ником трое суток.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:05) #
  • +6
  •  (8)

Toddn13,
Если снимутся из-за банкротства, все убытки надо списать с личных счетов чиновников РФС, которые им выдали лицензию. Именно с личных. А местных воров сажать и штрафовать по обычной уголовке.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Toddn13 (Сегодня, 15:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
"Наша позиция не изменилась. Как уже говорил президент "Анжи" Осман Кадиев, клуб готов выступать в премьер-лиге. И финансово, и юридически, и морально", – цитирует пресс-службу "Анжи" Матч ТВ.
отметили в пресс-службе "Анжи" в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».9 июня

Зачем вообще что то говорить надо было. за месяц все разворовали? или что?
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:54) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Было бы справедливо,так как попали не по спортивному принципу
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Хоббит (Сегодня, 15:51) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
О, а вот и убогих принесло, по "дороге дружбы". И сразу принялись впитереныть. И кулютура как сразу поперла! Прям из крестовского сортира, коричневым фонтаном через поехавшую крышу


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:47) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
А посрать ты без "бомжей" можешь? Уебок.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Хоббит (Сегодня, 15:44) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Сперва Анжи, за ним - бомжи smirk


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.