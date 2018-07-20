Гендиректор "Анжи": не уверен, что мы сможем доиграть сезон до конца

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов рассказал, что у клуба серьёзные финансовые трудности, и не исключил, что команде не удастся отыграть весь сезон."У меня нет ответа на вопрос, из каких источников будет финансироваться" Анжи" в предстоящем сезоне. Финансирование" Анжи" в ведении президента клуба Османа Кадиева.Насколько вероятно, что" Анжи" из-за финансовых проблем не доиграет сезон? Учитывая очень тяжёлую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось", - сказал Флегонтов.