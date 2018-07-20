A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

В сеть выложили фото формы "Спартака" на предстоящий сезон - на гостевую футболку вернули полосу

Портал "Фанкарт.ру" опубликовал фото игровой формы "Спартака" на сезон-2018/19.

Домашняя форма выполнена в красном цвете с узором из горизонтальных прямоугольников по всей майке. Второй комплект – белого цвета с традиционной красной полосой на груди.

Техническим спонсором "Спартака" остается американская компания Nike. В прошлом сезоне домашняя форма также была без традиционной горизонтальной полосы.

В сеть выложили фото формы "Спартака" на предстоящий сезон - на гостевую футболку вернули полосу


Официальная презентация состоится в ближайшее время.

Фанкарт.ру
Теги: Спартак
Сегодня, 16:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(1)
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Frankenstein
Где фартовая черная форма?

Вместо нее у ваших футболистов будет фартовый цвет кожи laughing

Кто о чем ,а вшивый о бане)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Сибирячок
***и своим Лукойлом. Верните "Спартак"

бизнес однако, реклама.. куда от этого в современном мире?

Цитата: Хоббит
Ладно хоть лукойл, а то одно время вообще Газпром был

smile
не, правда, на гостевой надпись Лукойл слишком бросается в глаза..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: Parshin (Сегодня, 16:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Симпатизирую "Спартаку", спасибо большое его спонсору "Лукойлу", но такая крупная надпись (ЛУКОЙЛ) на футболке невольно будет не лицеприятно обыгрываться соперниками - от ЛУК-ОЙ-л (ЛУК-ОЙ-ЛОМ)... Уже и так "Спартак" иногда называют - ЛУКовыми... (((
Все-таки имя "Спартак" (от легендарного Гладиатора) - исторически великое (!) и его нельзя задвигать за "Лукойл"... Кстати, через десяток лет будет 2100-летие героической гибели гладиатора Спартака ( в 71 г. до н.эры)!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Хоббит (Сегодня, 16:23) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
***и своим Лукойлом.

Ладно хоть лукойл, а то одно время вообще Газпром был smile


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
По сравнению с прошлым сезоном рекламы почти нет
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:23) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Где фартовая черная форма?

Вместо нее у ваших футболистов будет фартовый цвет кожи laughing
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Белая больше понравилась.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:18) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Где фартовая черная форма?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:17) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
А что это за узник на фото?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№4 Написал: All_my Москва (Сегодня, 16:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Надо ввести в Правила, что название "спонсоров" не может быть на майках КРУПНЕЕ названия команды.


++++++++++


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Заи своим Лукойлом. Верните "Спартак"


Кто девушку угощает - то ее и танцует! ( ко всем относится).
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Надо ввести в Правила, что название "спонсоров" не может быть на майках КРУПНЕЕ названия команды...
У "Спартака" вот невольно получается уже как бы команда "Лукойл" (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:10) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
***и своим Лукойлом. Верните "Спартак"
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.