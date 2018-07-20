В сеть выложили фото формы "Спартака" на предстоящий сезон - на гостевую футболку вернули полосу





Портал "Фанкарт.ру" опубликовал фото игровой формы "Спартака" на сезон-2018/19.Домашняя форма выполнена в красном цвете с узором из горизонтальных прямоугольников по всей майке. Второй комплект – белого цвета с традиционной красной полосой на груди.Техническим спонсором "Спартака" остается американская компания Nike. В прошлом сезоне домашняя форма также была без традиционной горизонтальной полосы.Официальная презентация состоится в ближайшее время.