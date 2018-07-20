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Д. Комбаров: очень хочу продлить контракт со "Спартаком" еще на пару лет

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров признался, что любит свой клуб и хотел бы остаться в нем после завершения игровой карьеры.

"Я уже 8 лет в "Спартаке" и очень люблю этот клуб. Дорожу этим местом, всем тем, что дала мне красно-белая семья.

Хотел бы закончить карьеру здесь? У меня контракт ещё два года, будет 33. Если продлю еще на пару лет, это было бы идеально. Закончить в 35 — идеально? Ну это не знаю, зависит от обстоятельств. В любом случае хотелось бы после завершения карьеры остаться в системе клуба, двигаться со "Спартаком" дальше нога в ногу", — приводит слова Комбарова Чемпионат.
Теги: Спартак Комбаров Д.
Сегодня, 16:36
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7
(2)
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, Комбикорм пока не так уж и плох, но вряд ли он что-то из себя будет представлять через два года.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
можно провернуть трюк, типа Зенит зовет очень сильно к себе, после этого должны предложить новый контракт, спроси там у своих уже так делали

Как Аршавин например, да?
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:52) #
  • 0
  •  (4)

Не, Дим, если только на замену.. А это лавка! Вон у Зинки скока на лавке?! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:52) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
".....хотелось бы после завершения карьеры остаться в системе клуба......."

Рабочим по содержанию стадиона?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Хоббит (Сегодня, 16:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
можно провернуть трюк, типа Зенит зовет очень сильно к себе

Ему скажут - что, тоже в Тулу захотел, как одно бревно? Вперед, запитер! smile Это таки Спартак, нема ни голых, ни дурных


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Valar (Сегодня, 16:44) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Игрок уровня ФНЛ, но с зарплатой топчиков РФПЛ (2 млн еврорублей). Лукойл - мечты сбываются, конечно хотел бы продлить контракт


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:38) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
можно провернуть трюк, типа Зенит зовет очень сильно к себе, после этого должны предложить новый контракт, спроси там у своих уже так делали
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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