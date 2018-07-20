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Д. Комбаров: очень хочу продлить контракт со "Спартаком" еще на пару лет
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров признался, что любит свой клуб и хотел бы остаться в нем после завершения игровой карьеры.
"Я уже 8 лет в "Спартаке" и очень люблю этот клуб. Дорожу этим местом, всем тем, что дала мне красно-белая семья.
Хотел бы закончить карьеру здесь? У меня контракт ещё два года, будет 33. Если продлю еще на пару лет, это было бы идеально. Закончить в 35 — идеально? Ну это не знаю, зависит от обстоятельств. В любом случае хотелось бы после завершения карьеры остаться в системе клуба, двигаться со "Спартаком" дальше нога в ногу", — приводит слова Комбарова Чемпионат.
"Я уже 8 лет в "Спартаке" и очень люблю этот клуб. Дорожу этим местом, всем тем, что дала мне красно-белая семья.
Хотел бы закончить карьеру здесь? У меня контракт ещё два года, будет 33. Если продлю еще на пару лет, это было бы идеально. Закончить в 35 — идеально? Ну это не знаю, зависит от обстоятельств. В любом случае хотелось бы после завершения карьеры остаться в системе клуба, двигаться со "Спартаком" дальше нога в ногу", — приводит слова Комбарова Чемпионат.
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