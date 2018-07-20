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Леонид Федун: отпущу Зобнина и Кутепова только в топ-клубы, какая Боруссия Менхенгладбах?!

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба игроков сборной России Романа Зобнина и Ильи Кутепова.

"Предложения по Зобнину и Кутепову? Да бросьте вы. Что там пишут, какой Менхенгладбах? Они уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем им эта Боруссия из Гладбаха?" — сказал Федун.

Ранее сообщалось, что Кутепов, в частности, попал в сферу интересов ряда европейских клубов, включая менхенгладбахскую "Боруссию". Кутепова, предположительно, готовы купить за 12 млн евро — сумму, прописанную в контракте игрока в качестве отступных.

Sport24
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№35 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 20:15) #
  • -1
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online

Цитата: Колян Безмолвный
да даже у тех же немцев спросить если про российский футбол они скажут - я я Спартак Москов гут гут!А про Зенит и ЦСКА спроси и большинство даже их и не знают!Это для них как для нас Аугсбург какой нибудь!

похоже,в свинарнике остался только один коллективный кавхат.в принципе,все к этому и шло.
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
№34 Написал: Хоббит (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Колян Безмолвный
А про Зенит и ЦСКА спроси и большинство даже их и не знают!

"The... WHAT?!!! The NIT?!!!" joy То есть "гнида"


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№33 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хоббит
только Спартак сейчас и доказывает, что некоторые ценности неизменны

да даже у тех же немцев спросить если про российский футбол они скажут - я я Спартак Москов гут гут!А про Зенит и ЦСКА спроси и большинство даже их и не знают!Это для них как для нас Аугсбург какой нибудь!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№32 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 19:57) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Он уже в 30-е был героем. )

Узнаю ***ых сектантов. ЧМ закончился, началось обострение у свинюх


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№31 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Мизантроп
Что вы там в своём свинарнике такое вкуриваете, что так прёт ?!


Лепеха- коренной обитатель унитаза. Она не вкуривает, она дышит миазмами))
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№30 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 19:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не надо им пока не куда,пусть в Спартаке доказывают свою состоятельность а там видно будет.Рано им ещё в Европу.


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№29 Написал: Хоббит (Сегодня, 19:41) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Капец, ты олень.

Что не так?
Мёнхенгла?дбах (нем. M?nchengladbach [m?n??n??latbax], рип. Jlabbach) — город на западе Германии, в Нижнерейнском регионе (нем. Niederrhein) земли Северный Рейн-Вестфалия. Население — 258,8 тыс. человек (2009); в 2000 г. — 263,7 тысяч.

Город знаменит своей футбольной командой — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — пятикратный чемпион Германии, одна из сильнейших команд Европы в 1970-е годы. Также в этом городе была основана одна из старейших современных фабрик по производству мужской одежды класса люкс Van Laack. Также город известен тем, что первым из городов Германии подвергся ковровому бомбометанию на уничтожение гражданского населения Союзнической авиацией во Второй Мировой войне, 11 мая 1940 года

С Мюнхеном - ничё вообще общего!!!

Цитата: СуперШтангист
Т.е. футбол в России без Спартака бы умер, верно?

Абсолютно.


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№28 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Хоббит
Цитата: СуперШтангист
Его роль ценна, но уже не столь велика, как в послевоенное время.

Наоборот. В то время, когда по всей стране развелось прыгунов и флюгеров, в основном именно из-за Зины, только Спартак сейчас и доказывает, что некоторые ценности неизменны. А уж в перестройку, а особенно после 91года только благодаря Спартаку вообще футбол в РФ сохранился, коль не Спартак - его бы тупо сейчас не было!!! Да и сейчас пол-РПЛ играет на спартаковцах, убери их - и играть в вышке не-ко-му! Вообще...

Т.е. футбол в России без Спартака бы умер, верно?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№27 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 19:39) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хоббит
Наоборот. В то время, когда по всей стране развелось прыгунов и флюгеров, в основном именно из-за Зины, только Спартак сейчас и доказывает, что некоторые ценности неизменны. А уж в перестройку, а особенно после 91года только благодаря Спартаку вообще футбол в РФ сохранился, коль не Спартак - его бы тупо сейчас не было!!! Да и сейчас пол-РПЛ играет на спартаковцах, убери их - и играть в вышке не-ко-му! Вообще...

Что вы там в своём свинарнике такое вкуриваете, что так прёт laughing ?!
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
№26 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 19:38) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
В Реал что ли??? Насмешил....
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№25 Написал: Хоббит (Сегодня, 19:36) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Его роль ценна, но уже не столь велика, как в послевоенное время.

Наоборот. В то время, когда по всей стране развелось прыгунов и флюгеров, в основном именно из-за Зины, только Спартак сейчас и доказывает, что некоторые ценности неизменны. А уж в перестройку, а особенно после 91года только благодаря Спартаку вообще футбол в РФ сохранился, коль не Спартак - его бы тупо сейчас не было!!! Да и сейчас пол-РПЛ играет на спартаковцах, убери их - и играть в вышке не-ко-му! Вообще...


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№24 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (4)
online

а зачем они в топ-клубах?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№23 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:33) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Хоббит
Цитата: СуперШтангист
Суть в том, что Спартак, как бренд, лишь в 50-х стал значить больше остальных в СССР

Учитывая, что все ресурсы спорта в стране были кинуты на Динамо... На Спартак например не пахала целиком республика 50миллионная, как на ДырКу, на Спартак даже 10миллионная Москва никогда не пахала, а тем не менее - лучший клуб страны, и хоть усрись с финансами и админресурсом Газпром - он на 5ом месте

Суть не в финансах, я не отрицаю роль команды "Спартак" в развитии футбола в РФ (я ненавижу "Спартак", но признаю, что команда играла огромную роль больше всех остальных. С единственным "но". Мы сейчас живём там, где мы живём, и Спартак уже не тот, каким он был с Бесковым. Его роль ценна, но уже не столь велика, как в послевоенное время.

Цитата: Сибирячок
Цитата: GS
Сибирячок,
Мёнхенгладбах к Мюнхену никакого отношения не имеет.
Боруссия это старинное название Пруссии, которая владела землями и на востоке, и на западе Германии.

Капец, ты олень. Ты Орлову Гене это скажи. Он с тобой даже какать рядом не будет.

Гендос только рядом с Бузовой может присесть посрать))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:28) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Сибирячок,
Мёнхенгладбах к Мюнхену никакого отношения не имеет.
Боруссия это старинное название Пруссии, которая владела землями и на востоке, и на западе Германии.

Капец, ты олень. Ты Орлову Гене это скажи. Он с тобой даже какать рядом не будет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№21 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:25) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: СуперШтангист
Да я тоже плюю на зенит и на цкг и на дрезину))
Суть в том, что Спартак, как бренд, лишь в 50-х стал значить больше остальных в СССР


Он уже в 30-е был героем. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№20 Написал: sema С-Петербург (Сегодня, 19:18) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
В заголовке после "какая" явно пропущено "нахер".


--------------------
Как 22 миллионера по траве гоняют мяч ,
а на трибунах 40000 кто-то в крик , а кто-то в плач.
Регистрация: 18.06.2008 [жалоба]
№19 Написал: Хоббит (Сегодня, 19:17) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Суть в том, что Спартак, как бренд, лишь в 50-х стал значить больше остальных в СССР

Учитывая, что все ресурсы спорта в стране были кинуты на Динамо... На Спартак например не пахала целиком республика 50миллионная, как на ДырКу, на Спартак даже 10миллионная Москва никогда не пахала, а тем не менее - лучший клуб страны, и хоть усрись с финансами и админресурсом Газпром - он на 5ом месте


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№18 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:11) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Хоббит
Цитата: СуперШтангист
Не думаю, что футбол был в АНТИЧНОЙ Греции ведущим видом спорта.

Ну да, профессиональный спорт в то время - и вплоть до 19-20 веков на планете так и оставался один, а одним из первых - и точно самым знаменитым профессиональным спортсменом был и остается ВЕЛИКИЙ СПАРТАК, одних только художественных фильмов про него снято больше, чем про Пеле документальных! А вот название "зенит" - тайная мечта о полете у рожденных ползать

Да я тоже плюю на зенит и на цкг и на дрезину))
Суть в том, что Спартак, как бренд, лишь в 50-х стал значить больше остальных в СССР
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№17 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:08) #
  • -2
  •  (2)

Ответ конечно не мальчика но мужа! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№16 Написал: Хоббит (Сегодня, 19:06) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Не думаю, что футбол был в АНТИЧНОЙ Греции ведущим видом спорта.

Ну да, профессиональный спорт в то время - и вплоть до 19-20 веков на планете так и оставался один, а одним из первых - и точно самым знаменитым профессиональным спортсменом был и остается ВЕЛИКИЙ СПАРТАК, одних только художественных фильмов про него снято больше, чем про Пеле документальных! А вот название "зенит" - тайная мечта о полете у рожденных ползать


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:55) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Колян Безмолвный
Зачем им эта Боруссия из Гладбаха?

в зинит их и не отдают.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:50) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
GS,
Смысл смешивать историю вековую с футболом, которому, немногим более, чем 1,5 века?
Цитата: Хоббит
Цитата: СуперШтангист
Ну дык Спартак был кем в античности?

Одним из первых ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ - до гладиаторов весь спорт был любительским. А рабы в Питере сами себя из кабалы выкупали, как Парашавин, к примеру

Не думаю, что футбол был в АНТИЧНОЙ Греции ведущим видом спорта.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№13 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Переходить в команду ниже классом не вариант действительно
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Повезло свиньям, они навсегда с ними.

а ещё им с Федуном повезло...сказал - в Реал! Значит в Реал laughing laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
только в топ-клубы

Повезло свиньям, они навсегда с ними.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Хоббит (Сегодня, 18:26) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Ну дык Спартак был кем в античности?

Одним из первых ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ - до гладиаторов весь спорт был любительским. А рабы в Питере сами себя из кабалы выкупали, как Парашавин, к примеру


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:23) #
  • +3
  •  (5)
online

Сибирячок,
Мёнхенгладбах к Мюнхену никакого отношения не имеет.
Боруссия это старинное название Пруссии, которая владела землями и на востоке, и на западе Германии.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:23) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Черный Лис,
Ну дык Спартак был кем в античности?
Так и футболисты "Спартака" обязаны быть рабами.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: Хоббит (Сегодня, 18:23) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Масквабад

Ибрагимов своих спроси - Цаллагова, например Магомеда Оздоева Кузяева со старинным русским именем Далер, Эльмира Нагибулина stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:22) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Барин, одно слово. Хочу - отпущу на волю, хочу - розгами отхлещу, хочу - в Сибирь навечно сошлю... relaxed
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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