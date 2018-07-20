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Леонид Федун: отпущу Зобнина и Кутепова только в топ-клубы, какая Боруссия Менхенгладбах?!
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба игроков сборной России Романа Зобнина и Ильи Кутепова.
"Предложения по Зобнину и Кутепову? Да бросьте вы. Что там пишут, какой Менхенгладбах? Они уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем им эта Боруссия из Гладбаха?" — сказал Федун.
Ранее сообщалось, что Кутепов, в частности, попал в сферу интересов ряда европейских клубов, включая менхенгладбахскую "Боруссию". Кутепова, предположительно, готовы купить за 12 млн евро — сумму, прописанную в контракте игрока в качестве отступных.
Sport24
"Предложения по Зобнину и Кутепову? Да бросьте вы. Что там пишут, какой Менхенгладбах? Они уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем им эта Боруссия из Гладбаха?" — сказал Федун.
Ранее сообщалось, что Кутепов, в частности, попал в сферу интересов ряда европейских клубов, включая менхенгладбахскую "Боруссию". Кутепова, предположительно, готовы купить за 12 млн евро — сумму, прописанную в контракте игрока в качестве отступных.
Sport24
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