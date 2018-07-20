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"Енисей" объявил об аренде Зотова в форме игры в "Поле чудес"

Сегодня "Енисей" и "Динамо" необычно объявили об аренде полузащитника Александра Зотова в красноярский клуб.

Два клуба устроили переписку в твиттере в стиле игры "Поле Чудес".

"Енисей" объявил об аренде Зотова в форме игры в "Поле чудес"


Пресс-служба "Динамо"
Теги: Енисей Зотов Динамо
Сегодня, 19:07
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