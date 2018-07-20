"Енисей" объявил об аренде Зотова в форме игры в "Поле чудес"

Сегодня "Енисей" и "Динамо" необычно объявили об аренде полузащитника Александра Зотова в красноярский клуб.Два клуба устроили переписку в твиттере в стиле игры "Поле Чудес".