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Гжегош Крыховяк на следующей неделе пройдет медосмотр в "Локомотиве"
Как сообщает французский спортивный журналист Лоик Танзи в своем твиттере, "Локомотив" согласовал с ПСЖ аренду польского опорника Гжегоша Крыховяка.
На следующей неделе Крыховяк прилетит в Москву для прохождения медобследования в "Локомотиве".
Ранее сообщалось, что москвичи арендуют хавбека сборной Польши, при этом часть зарплаты ему будет выплачивать ПСЖ.
На следующей неделе Крыховяк прилетит в Москву для прохождения медобследования в "Локомотиве".
Ранее сообщалось, что москвичи арендуют хавбека сборной Польши, при этом часть зарплаты ему будет выплачивать ПСЖ.
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