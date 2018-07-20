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Гжегош Крыховяк на следующей неделе пройдет медосмотр в "Локомотиве"

Как сообщает французский спортивный журналист Лоик Танзи в своем твиттере, "Локомотив" согласовал с ПСЖ аренду польского опорника Гжегоша Крыховяка.

На следующей неделе Крыховяк прилетит в Москву для прохождения медобследования в "Локомотиве".

Ранее сообщалось, что москвичи арендуют хавбека сборной Польши, при этом часть зарплаты ему будет выплачивать ПСЖ.
Теги: ПСЖ Локомотив
Сегодня, 19:43
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(3)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
У Локо свой особенный путь - арендный.
То-ли от финанс. "наследия" Смо отделаться не можем, то-ли решили выйти на полную самоокупаемость.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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