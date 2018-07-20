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На футбольные стадионы может вернуться пиво
Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации пива во время футбольных соревнований.
С предложением выступил Глава Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал, что в регионе за время ЧМ-2018 было продано пива на 89 миллионов рублей.
"Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, мы просто обязаны рассмотреть этот вопрос и что-то решить" , – ответил Путин.
ТАСС
С предложением выступил Глава Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал, что в регионе за время ЧМ-2018 было продано пива на 89 миллионов рублей.
"Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, мы просто обязаны рассмотреть этот вопрос и что-то решить" , – ответил Путин.
ТАСС
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