На футбольные стадионы может вернуться пиво

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации пива во время футбольных соревнований.С предложением выступил Глава Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал, что в регионе за время ЧМ-2018 было продано пива на 89 миллионов рублей."Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, мы просто обязаны рассмотреть этот вопрос и что-то решить" , – ответил Путин.