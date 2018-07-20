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На футбольные стадионы может вернуться пиво

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации пива во время футбольных соревнований.

С предложением выступил Глава Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал, что в регионе за время ЧМ-2018 было продано пива на 89 миллионов рублей.

"Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, мы просто обязаны рассмотреть этот вопрос и что-то решить" , – ответил Путин.

ТАСС
Теги: Путин
Сегодня, 20:05
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№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vermis_64
Цитата: utekay
пиво без водки - деньги на ветер confused



Не,не! Водка - до стадиона. Пиво - на стадионе! Проверено временем! Безалкогольное пиво за 200 р. на стадике меня убило!

соглашусь.тоже не оценил.не вижу беды продавать пивло рублей по 200-300.адекватная цена - если адекватное пивко.
заодно и гопники вряд ли смогут осилить эту цену.и волки сыты и овцы целы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
пиво без водки - деньги на ветер confused



Не,не! Водка - до стадиона. Пиво - на стадионе! Проверено временем! Безалкогольное пиво за 200 р. на стадике меня убило!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
пиво без водки - деньги на ветер confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мозг вернулся! Ура!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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