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"Краснодар" в заключительном контрольном матче летних сборов проиграл "Бешикташу"
Сегодня, 20 июля, "Краснодар" в заключительном контрольном матче на сборе в Австрии встречался с турецким "Бешикташем".
Подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение со счетом 1:3.
Контрольный матч
"Краснодар" (Краснодар, Россия) — "Бешикташ" (Стамбул, Турция) — 1:3 (1:1)
Голы: Вандерсон, 12 (1:0); Озьякуп, 29 (1:1, пенальти); Ленс, 51 (1:2); Негредо, 86 (1:3).
"Краснодар": Крицюк, Рамирес (Калинин, 72), Шишкин, Спайич (Мартынов, 46), Петров, Перейра (Жигулев, 78), Каборе, Жигулев (Окриашвили, 58), Вандерсон, Стоцкий (Черников, 72), Игнатьев.
Подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение со счетом 1:3.
Контрольный матч
"Краснодар" (Краснодар, Россия) — "Бешикташ" (Стамбул, Турция) — 1:3 (1:1)
Голы: Вандерсон, 12 (1:0); Озьякуп, 29 (1:1, пенальти); Ленс, 51 (1:2); Негредо, 86 (1:3).
"Краснодар": Крицюк, Рамирес (Калинин, 72), Шишкин, Спайич (Мартынов, 46), Петров, Перейра (Жигулев, 78), Каборе, Жигулев (Окриашвили, 58), Вандерсон, Стоцкий (Черников, 72), Игнатьев.
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