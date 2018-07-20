"Краснодар" в заключительном контрольном матче летних сборов проиграл "Бешикташу"

Сегодня, 20 июля, "Краснодар" в заключительном контрольном матче на сборе в Австрии встречался с турецким "Бешикташем".Подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение со счетом 1:3.Контрольный матчВандерсон, 12 (1:0); Озьякуп, 29 (1:1, пенальти); Ленс, 51 (1:2); Негредо, 86 (1:3).Крицюк, Рамирес (Калинин, 72), Шишкин, Спайич (Мартынов, 46), Петров, Перейра (Жигулев, 78), Каборе, Жигулев (Окриашвили, 58), Вандерсон, Стоцкий (Черников, 72), Игнатьев.