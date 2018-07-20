A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Краснодар" в заключительном контрольном матче летних сборов проиграл "Бешикташу"

Сегодня, 20 июля, "Краснодар" в заключительном контрольном матче на сборе в Австрии встречался с турецким "Бешикташем".

Подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение со счетом 1:3.

Контрольный матч

"Краснодар" (Краснодар, Россия) — "Бешикташ" (Стамбул, Турция) — 1:3 (1:1)
Голы: Вандерсон, 12 (1:0); Озьякуп, 29 (1:1, пенальти); Ленс, 51 (1:2); Негредо, 86 (1:3).

"Краснодар": Крицюк, Рамирес (Калинин, 72), Шишкин, Спайич (Мартынов, 46), Петров, Перейра (Жигулев, 78), Каборе, Жигулев (Окриашвили, 58), Вандерсон, Стоцкий (Черников, 72), Игнатьев.
Теги: Краснодар Бешикташ
Сегодня, 20:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.