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"Спартак" в контрольном матче одержал волевую победу над "Трабзонспором"

"Спартак" в рамках подготовки к новому сезону провёл товарищеский матч с турецким клубом "Трабзонспор". Встреча проходила на стадионе "Линд" (Австрия) и завершилась волевой победой московской команды со счётом 4:1.

В составе красно-белых дубль оформил голландский полузащитник Квинси Промес, ещё по голу записали на свой счёт хавбек Денис Глушаков и французский защитник Самуэль Жиго. За турецкий клуб голом отметился Уго Родальега.

Спартак: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Джикия, 63), Комбаров (Мельгарехо, 70), Фернандо (Еременко, 46), Глушаков (Попов, 70), Ханни (Тимофеев, 70), Ломовицкий, Промес, Зе Луиш (Педро Роша, 70)
Сегодня, 21:35
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15
(5)
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
волевые свиньи..

Барин всё равно вольную не даст, как бы не старались. Он вишь чего удумал, чемпионский кубок вернуть...., совсем обнаглел. Правда, есть шанс, на сборах тоже скауты работают, может и повезёт кому, выкупят, вот и роют землю в товарняках.

Цитата: oksva
Фамилия Долгополов - ничего тебе не говорит ?

Ну, я же про спартаковских спросил, неотзывчивый....?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: Хоббит (Сегодня, 22:35) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XUMKA
Малофеева вспомни и Желудкова.
А покапатся (времени нет) еще бару бедолаг найду

Среди болотного быдла? Не вопрос:
Осужденный за убийство жены ветеран «Зенита» умер в тюрьме


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:30) #
  • +1
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Приятно настораживают.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:27) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
волевые свиньи...поздравляю


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:25) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: oksva
Думаю , покупать уже никого не надо , будет дисбаланс .

Считаешь, Промес не уйдёт, статья за избиение жены помешает...? Я вот не припомню, а в спартаке раньше уголовники играли, ну, кроме Старостиных, конечно?

Фамилия Долгополов - ничего тебе не говорит ? Молчи лучше , глядишь - за умного сойдёшь .

Цитата: kent71
Что пьёт или курит этот человек который пишет такие заголовки....
Если 4-1 это волевая победа ,а как по его мнению называется разгром???

Волевой называется победа с любым счётом в матче , в котором соперник хоть раз вёл в счёте .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Blessing
Цитата: oksva
Думаю , покупать уже никого не надо , будет дисбаланс .

Считаешь, Промес не уйдёт, статья за избиение жены помешает...? Я вот не припомню, а в спартаке раньше уголовники играли, ну, кроме Старостиных, конечно?

Малофеева вспомни и Желудкова.
А покапатся (времени нет) еще бару бедолаг найду
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:15) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Думаю , покупать уже никого не надо , будет дисбаланс .

Считаешь, Промес не уйдёт, статья за избиение жены помешает...? Я вот не припомню, а в спартаке раньше уголовники играли, ну, кроме Старостиных, конечно?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:14) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: oksva
команда именно играет

Спартаку из-за отбора в ЛЧ надо раньше выходить на пик формы, чем конкурентам.
Локо и ЦСКА попадают сразу в группу, а Зениту и Краснодару отбор в ЛЕ - это не так серьезно.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№7 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 22:12) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что пьёт или курит этот человек который пишет такие заголовки....
Если 4-1 это волевая победа ,а как по его мнению называется разгром???


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:07) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
По " товарнякам ", конечно , судить не стОит , но , команда именно играет . Судя по всему в команде хорошая атмосфера , позитив , это радует . Подъедут ещё Кутепов и Зобнин , тренеру надо будет их " вживлять " в состав , а там всё плотненько . Думаю , покупать уже никого не надо , будет дисбаланс . Удачи нам .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ломовицкий внушает... Мясо доставляет... smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да накидали огурцов туркишам.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: Белый Лис (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (5)

Какой-то бомбардир этот Жигуль
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:39) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ломовицкий внушает осторожный оптимизм


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Хоббит (Сегодня, 21:38) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Разгромил вообще-то в пух и прах


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
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