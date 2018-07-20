"Спартак" в контрольном матче одержал волевую победу над "Трабзонспором"

"Спартак" в рамках подготовки к новому сезону провёл товарищеский матч с турецким клубом "Трабзонспор". Встреча проходила на стадионе "Линд" (Австрия) и завершилась волевой победой московской команды со счётом 4:1.В составе красно-белых дубль оформил голландский полузащитник Квинси Промес, ещё по голу записали на свой счёт хавбек Денис Глушаков и французский защитник Самуэль Жиго. За турецкий клуб голом отметился Уго Родальега.Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Джикия, 63), Комбаров (Мельгарехо, 70), Фернандо (Еременко, 46), Глушаков (Попов, 70), Ханни (Тимофеев, 70), Ломовицкий, Промес, Зе Луиш (Педро Роша, 70)