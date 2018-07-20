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"Балтика" арендовала защитника "Ростова" Плиева

"Балтика" арендовала защитника "Ростова" Константина Плиева.

21-летний игрок будет выступать за калининградский клуб до конца сезона-2017/18, сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне он провел за "Ростов" один матч в чемпионате России.
Теги: Балтика Ростов
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