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Рабинер: ЧМ? Скучно. Где файеры? Где трехэтажный мат? Вот на Суперкубке оторвемся наконец!

Игорь Рабинер поделился своими ожиданиями от старта нового сезона РФПЛ.

"Когда на Суперкубке в Нижнем на новом стадионе фанатские сектора начнут хоровой трехэтажный мат в адрес друг друга, можно будет с облегчением сказать: "Российский футбол вернулся".

А то тошнит уже, понимаешь, от этой цивилизации. Где мат? Где файеры? Где ненависть? Скучно. Не по-нашенски. Вот на Суперкубке, наконец оторвемся!", - написал Рабинер в своем твиттере.
Теги: Рабинер Суперкубок России
Вчера, 23:37
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11
(6)
№11 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну и мудель этот Рабинер.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№10 Написал: Kempes Нижний Новгород (Сегодня, 00:47) #
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Болеет за:
«Барселона»
Рабинерт довы@бывается... Дзюбарес с ноги приложится..
Регистрация: 7.11.2012 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Эта дешёвка, что он написал, подтверждение тому, что он левый: хотел показаться оригинальным, а вышло как всегда, по-свински.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:30) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
"и оба глаза Рабинеру одним ударом засветить....." сон Кири
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:00) #
  • -1
  •  (5)

Где запятая после "наконец"?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: Чесайнаг Сочи (Вчера, 23:53) #
  • +2
  •  (6)

Насчет фаера ничего не могу сказать.А вот здоровенный фонарь под правым глазом я видел
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 23:51) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
И я мочил его в той арке много раз Он был всегда готов на разный заподляк И я ему со смаком бил под левый глаз И каждый вечер реставрировал синяк smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: L77 Камбоджа (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (7)

По ходу у Кирьякова слишком сильно вышло)) У игарька совсем чердак потек.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:46) #
  • +5
  •  (7)

Ему понравилось люли получать? Типа, кирьяковых много у нас, а он один. Здоровье-то позволит, интересно? sweat_smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:40) #
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Болеет за:
«Ростов»
Надо было ещё пару раз втащить, иплан.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Вчера, 23:40) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
\На тебе уже Кирьяков оторвался....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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