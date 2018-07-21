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Джефферсон Фарфан: я готов к сезону

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан отметил, что готов к старту нового сезона.

"Сегодня провёл две тренировки. Чрезвычайно мотивирован и готов подарить моей команде больше поводов для радости. Я готов к новым победам!" , — отметил игрок на своей странице в инстаграме.
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 09:55
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