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"Барселону" не устраивает предложение "Локомотива" по Алеишу Видалю

Руководство "Барселоны" не удовлетворило предложение "Локомотива" по защитнику Алейшу Видалю, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, российский клуб предложил за игрока обороны 8 миллионов евро, еще 2 миллиона евро каталонцы могут получить в качестве бонусов.


Издание утверждает, что сине-гранатовые хотят получить за Видаля от 10 до 13 миллионов евро.
Теги: Локомотив Барселона
Сегодня, 10:08
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