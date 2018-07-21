A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
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Товарищеский матч между "Зенитом" и "Интером" будет показан в 41 стране мира

Заключительный контрольный матч "Зенита" в рамках летнего сбора против "Интера" покажут в 41 стране мира, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Зрители из России смогут увидеть матч на канале "Зенит-ТВ" в YouTube. Кроме того, игру покажут в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Хорватия, Эфиопия, Гондурас, Лесото, Никарагуа, Португалия, Свазиленд, Таиланд, Уругвай и др.

Начало матча — в 21:15 по московскому времени.
Теги: Зенит Интер
Сегодня, 14:24
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12
(1)
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
да,интер много кто захочет увидеть.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:39) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рома Евсеенко
интересно Спартак хоть кто-то покажет?
в Израиле


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 15:34) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: raddarv
Эфиопия, Гондурас, Лесото, Никарагуа, Португалия, Свазиленд, Таиланд, Уругвай
Вьетнам,Албания, Папуа Новой Гвинеи, Слоновые и Маршалловы острова и пингвины в Антарктиде на вас только и могут смотреть. Чем гордитесь? Я хренею над вами "болотные"

Нормальные команды - не пропагандируют, а всякий отстой, который ... на 5 месте... впаривают пингвинам в Антарктиде ? ... Разбудите - Кудрина...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Это вам не с Ашдодами играть
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
Это говорит о том, что зенит как бэ не очень интересен внутреннему потребителю. только местечковый интерес.

Это говорит о том, что мы очень дорого стОим!

Цитата: Рома Евсеенко
Нормально...интересно Спартак хоть кто-то покажет?

Гондурас проявлял интерес, но выбрал другой матч, более рейтинговый.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: tantara002 (Сегодня, 15:15) #
  • -2
  •  (2)

Зрители из России смогут увидеть матч на канале "Зенит-ТВ" в YouTube.


Это говорит о том, что зенит как бэ не очень интересен внутреннему потребителю. только местечковый интерес.


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: скальп (Сегодня, 15:10) #
  • -3
  •  (3)
online

41 страна мира увидит бомжечпок
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: raddarv (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (4)
online

Эфиопия, Гондурас, Лесото, Никарагуа, Португалия, Свазиленд, Таиланд, Уругвай
Вьетнам,Албания, Папуа Новой Гвинеи, Слоновые и Маршалловы острова и пингвины в Антарктиде на вас только и могут смотреть. Чем гордитесь? Я хренею над вами "болотные"
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:51) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Рома Евсеенко
Нормально...интересно Спартак хоть кто-то покажет?

..игра Зенит -Интер...

если есть желание посмотреть игру Великого Спартака, то сегодня можешь.. smirk

ДУРАЧОК..чухонский
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит даже в Лесото и Свазиленде интересен, наряду с Интером, а многие знают ли, где эти государства-карлики находятся?
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 14:50) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Рома Евсеенко
Нормально...интересно Спартак хоть кто-то покажет?

конечно, весь мир увидит как Спартак снова завалит квалификацию ЛЧ
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 14:46) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Нормально...интересно Спартак хоть кто-то покажет?
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
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