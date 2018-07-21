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Источник: в молодежной команде "Спартака" появится еще один перспективный африканец

Нападающий сенегальского клуба "Стад де Мбур" Тьерно Тьоб перейдёт в молодёжную команду московского "Спартака", сообщает Sport24.

В прошлом сезоне 24-летний футболист помог своей команде финишировать на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Сенегала. Тьоб забил 15 голов, заняв второе место в списке лучших бомбардиров турнира. В активе форварда есть матчи за молодёжные сборные Сенегала.

Напомним, что в минувшем сезоне за молодёжную и вторую команды красно-белых выступали три африканских игрока – Фэшн Сакала, Силванус Нимели и Одри Зепатта.
Теги: Спартак
Сегодня, 15:27
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Перспективный африканец? А почему не перспективный сибиряк, или перспективный уралец, дальневосточник? Или в джунглях Сенегала в их чемпионате уровня ПФЛ такого легче найти! Сколько можно - стыдно за РУССКУЮ команду - "Спартак" ! ((((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Фамилия шикарная: Каррера с мостика,- Тьоб.., Тьоб......, Тьёб твою мать.....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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