"ПСЖ" пожелал удачи "Спартаку" в новом сезоне

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Ранее красно-белые опубликовали фотографию главного тренера Массимо Карреры и защитника Сальваторе Боккетти в компании с Джанлуджи Буффоном. Напомним, что обе команды проводят сбор в Австрии и заселились в один отель.
"Рады видеть вас в Клагенфурте с Буффоном. Хорошего сезона", – говорится в сообщении французов.
Ранее красно-белые опубликовали фотографию главного тренера Массимо Карреры и защитника Сальваторе Боккетти в компании с Джанлуджи Буффоном. Напомним, что обе команды проводят сбор в Австрии и заселились в один отель.
"Рады видеть вас в Клагенфурте с Буффоном. Хорошего сезона", – говорится в сообщении французов.
Heureux de vous avoir crois? ? Klagenfurt ??, avec @gianluigibuffon ??— Paris Saint-Germain ?? (@PSG_inside) July 21, 2018
Bonne saison ? vous ? https://t.co/9tRaf0LRbH
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