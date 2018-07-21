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"ПСЖ" пожелал удачи "Спартаку" в новом сезоне

"ПСЖ" в Твиттере пожелал "Спартаку" удачного сезона.

Ранее красно-белые опубликовали фотографию главного тренера Массимо Карреры и защитника Сальваторе Боккетти в компании с Джанлуджи Буффоном. Напомним, что обе команды проводят сбор в Австрии и заселились в один отель.

"Рады видеть вас в Клагенфурте с Буффоном. Хорошего сезона", – говорится в сообщении французов.

Теги: ПСЖ Спартак
Сегодня, 16:49
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22
(9)
№22 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Казлось бы, как из безобидной фотки трёх итальянцев можно накидать на вентилятор тонну известной субстанции?
Но есть мастера, есть!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№21 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:01) #
  • -3
  •  (11)

у негритосов из тушино радость! на них обратили внимание парыжские негры!
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№20 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Колян Безмолвный
Нормально,будет нашим фарм клубом!

пока не дотягивает smile


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№19 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 17:45) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Нормально,будет нашим фарм клубом!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№18 Написал: Хоббит (Сегодня, 17:37) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
ага...из Парижа которые

Не, там в ПарЫже нету. Есть один в Манаке, и тот - Голый


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: patred москва (Сегодня, 17:36) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara002
недоношенный клуб из 4-х букофф

"недоношенный клуб" выиграл Кубок УЕФА.Кстати,впереди псевдонародного клуба в прошедшем сезоне.Но вы надейтесь...


--------------------
Вся жизнь в армии
Регистрация: 23.09.2007 [жалоба]
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:35) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Михалыч 70
бомжемразотная погань уселась на своих любимых ишаков.

ага...из Парижа которые laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№15 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 17:33) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Всё, ЧМ закончился и всякая бомжемразотная погань уселась на своих любимых ишаков.
Регистрация: 24.09.2008 [жалоба]
№14 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Буффона было бы здорово видеть в нашем тренерском штабе.Хоть играющим вратарем.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№13 Написал: Хоббит (Сегодня, 17:31) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Вон Массимо что-то прячет под столом

Там Зинка работает, под столом. Привычка - страшное дело


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:29) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Да брось, Константин, разве свиньям кто нальёт, да и пьют только мужики, а не спартаковцы.

а может у них с собой было? Вон Массимо что-то прячет под столом smirk


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 17:26) #
  • -2
  •  (12)

Цитата: tantara002
Цитата: patred
Места так,10-11-го...

Как раз ваши места.
Буду в этом году с наслаждением наблюдать, как eбут во все щели недоношенный клуб из 4-х букофф

в сраптаке вроде их больше, считать научись)
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№10 Написал: tantara002 (Сегодня, 17:22) #
  • -2
  •  (12)
online

Цитата: patred
Места так,10-11-го...

Как раз ваши места.
Буду в этом году с наслаждением наблюдать, как eбут во все щели недоношенный клуб из 4-х букофф


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: patred москва (Сегодня, 17:21) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Места так,10-11-го...


--------------------
Вся жизнь в армии
Регистрация: 23.09.2007 [жалоба]
№8 Написал: скальп (Сегодня, 17:19) #
  • +1
  •  (7)

Продажи огнетушителей среди бомжеконских экшпертов, резко возрасли
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: Хоббит (Сегодня, 17:17) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я ухожу.
Голум(существо на твоей аватарке) тоже к себе на Вы обращался

Вы по Голым спецы - не один вагон Голых продали... У вас там, в котловане - не баня часом? Много Голых и дурных


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:15) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: sparwik53

нет конечно...они же пьяные в гавно

Да брось, Константин, разве свиньям кто нальёт, да и пьют только мужики, а не спартаковцы.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 17:09) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хоббит
мало того, что нас знают, любят

Илюша, Голум(существо на твоей аватарке) тоже к себе на Вы обращался...
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: Хоббит (Сегодня, 17:04) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
В конюшне громко рванули пердаки: мало того, что Спартака фотография, мало того, что нас знают, любят, ценят, так еще и фото с тем, кто в 2010 году из состава Ювентуса "самого улюлючшего вРОТаря мира" вытеснил joy
Эдак у них и не заживет...
ПиСи: ослеги, желаю и вам тоже... В наступающем сезоне продать на 10% больше Головиных, чем в прошлом! joy


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 16:56) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Макароно-гейропейское трио.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:55) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Там воду в графинах подают?

нет конечно...они же пьяные в гавно


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там воду в графинах подают?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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