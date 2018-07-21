"ПСЖ" пожелал удачи "Спартаку" в новом сезоне

Heureux de vous avoir crois? ? Klagenfurt ??, avec @gianluigibuffon ??



Bonne saison ? vous ? https://t.co/9tRaf0LRbH — Paris Saint-Germain ?? (@PSG_inside) July 21, 2018

"ПСЖ" в Твиттере пожелал "Спартаку" удачного сезона.Ранее красно-белые опубликовали фотографию главного тренера Массимо Карреры и защитника Сальваторе Боккетти в компании с Джанлуджи Буффоном. Напомним, что обе команды проводят сбор в Австрии и заселились в один отель."Рады видеть вас в Клагенфурте с Буффоном. Хорошего сезона", – говорится в сообщении французов.