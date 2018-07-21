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Сергей Чепчугов - Александру Головину: я тебе желаю почувствовать сердцем "Челси"

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к полузащитнику армейцев Александру Головину с пожеланиями успешной европейской карьеры.

"Когда ты пришёл в основную команду ЦСКА, я тебе сразу сказал, что будешь так же тренироваться, то через два года попадёшь в европейскую команду. Сегодня много советов, и внимания! Я тебе желаю почувствовать сердцем "Челси". Удачи тебе, большой карьеры", — написал Чепчугов в инстаграме.
Теги: Чепчугов Головин ЦСКА
Сегодня, 17:31
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7
(3)
№7 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Играя в цска? Или в Манаке?

Ну не в свинарнике же.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№6 Написал: Хоббит (Сегодня, 18:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Играя в цска? Или в Манаке?

Жарко на улице. Чепчик напекло, ветеран топ-клубов Европы дает совет молодому переходятлу во все клубы сразу


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:06) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Играя в цска? Или в Манаке?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так в Монако жеж laughing
Или в Юве? Или в Барсу? smirk
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:50) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
на Западе не сердцем чувствуют...у них главный девиз - "береги задницу"...вот ей и чувствуют.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Хоббит (Сегодня, 17:35) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Еще в Юве и Манаке пожелай. Порвется ослег за три клуба в сезоне играть smile


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: скальп (Сегодня, 17:33) #
  • -4
  •  (8)

А Ювентус слабо пожелать?Ах да, туда же не берут по блату и там владелец клуба не русский олигарх)
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
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