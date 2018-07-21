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Джикия, Роша и Ташаев — в стартовом составе "Спартака" на матч с "Ашдодом"

"Спартак" объявил состав на товарищеский матч с израильским клубом "Ашдод".

Стартовый состав: Ребров, Рассказов, Мамин, Джикия (капитан), Мельгарехо, Ерёменко, Попов, Тимофеев, Бакаев, Роша, Ташаев.

Запас: Терёшкин, Петкович, Боккетти, Комбаров, Игнатов, Полубояринов, Глушаков, Фернандо, Ханни, Зе Луиш.
Теги: Спартак
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