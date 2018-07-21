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"Спартак" спасся от поражения в матче с "Ашдодом"

Товарищеский матч

"Спартак" – "Ашдод" 1:1

Голы: Мамин, 21 (авто.) Зе Луиш, 90 (пен.)

"Спартак": Ребров, Рассказов, Мамин, Джикия (Комбаров, 59), Мельгарехо (Боккетти, 59), Ерёменко, Попов, Тимофеев, Бакаев, Ташаев, Роша
Теги: Спартак
Сегодня, 20:41
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14
(5)
№14 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:33) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
Волевые победы израсходовали и теперь спасаются?))


Да . Спасаемся , "уползаем , едва уносим ноги ,рады ничейке , игры нет , в раздевалке передрались , выгнали водителя клубного трамвая " . У Спартака всё печально . Ты - доволен ? Всё , мы вам не конкуренты , не переживай так .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Моменты были, обыграть могли... Сами себе проигрывают - впрочем, как и всегда...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Волевые победы израсходовали и теперь спасаются?))
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (6)

Зе Луиша в выше показанном составе вообще нет, как же он умудрился забить?! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
Господи, сколько умников появляется обсуждать банальные товарняки...Вы серьёзно думаете, что счёт в них имеет значение?

не....просто скучно, сударь


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Господи, сколько умников появляется обсуждать банальные товарняки...Вы серьёзно думаете, что счёт в них имеет значение?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№8 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
позорище поганое!

согласен...еще плесень..... из Колпино карбид и куча "педро" Рошей...из чухни. smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:16) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: utekay
позорище поганое!

Ну да, результаты товарняков перед сезоном важны, вы каждый сезон все товарняки с разгромами выигрываете, а против "амкаров" обсираетесь и не попадаете в ЛЧ, в этом году тоже все товарняки выиграли, а по итогу просрёте выход в ЛЧ опять и ты будешь попукивать, что судьи помогли цкг, дрезине и мяску, а бомжики со смешным краснодарчиком вновь "за бортом" и без спасательных кругов.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Хоббит (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
ты про евреев? согласен

Из Бней Егуды? Да не, нормально натянули голубогазовых в Питере joy


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
позорище поганое!

Сегодня будет отчпокано Интером
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:02) #
  • -11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
ты про евреев? согласен

я не расист, уважаемый...я про свиней.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
позорище поганое!

Позорище- поганое, сейчас будет ипать интер ... Проипете 4:0 ...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (11)
online

Цитата: utekay
позорище поганое!

ты про евреев? согласен
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:58) #
  • -12
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
позорище поганое!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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