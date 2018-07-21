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"Спартак" спасся от поражения в матче с "Ашдодом"
Товарищеский матч
"Спартак" – "Ашдод" 1:1
Голы: Мамин, 21 (авто.) Зе Луиш, 90 (пен.)
"Спартак": Ребров, Рассказов, Мамин, Джикия (Комбаров, 59), Мельгарехо (Боккетти, 59), Ерёменко, Попов, Тимофеев, Бакаев, Ташаев, Роша
"Спартак" – "Ашдод" 1:1
Голы: Мамин, 21 (авто.) Зе Луиш, 90 (пен.)
"Спартак": Ребров, Рассказов, Мамин, Джикия (Комбаров, 59), Мельгарехо (Боккетти, 59), Ерёменко, Попов, Тимофеев, Бакаев, Ташаев, Роша
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