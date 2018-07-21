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Никита Дорофеев: чувствую, что после сборов с основой "Локомотива" прибавляю во всём
Молодой полузащитник "Локомотива" Никита Дорофеев, который провёл летние сборы с основной командой, поделился своими впечатлениями.
"Я в третий раз на сборах основы. Прибавил в физическом плане, особенно если сравнивать с самым первым сбором. Тогда казалось, что это вообще запредельный уровень, но сейчас втянулся. Чувствую, что прибавляю во всём. С кем больше всего общаюсь из старших? С Миранчуками, Виталием Денисовым", - цитирует Дорофеева официальный сайт "Локомотива".
"Я в третий раз на сборах основы. Прибавил в физическом плане, особенно если сравнивать с самым первым сбором. Тогда казалось, что это вообще запредельный уровень, но сейчас втянулся. Чувствую, что прибавляю во всём. С кем больше всего общаюсь из старших? С Миранчуками, Виталием Денисовым", - цитирует Дорофеева официальный сайт "Локомотива".
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