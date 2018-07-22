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Тамаш Кадар все еще может пополнить состав "Зенита"

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар все еще может перейти в "Зенит", информирует "Спорт-Экспресс".

Детали сделки обговорены, в данный момент представители 28-летнего футболиста сборной Венгрии ожидают решения руководства петербургского клуба. Не исключено, что вначале сине-бело-голубые хотят расстаться с кем-то из игроков обороны, чтобы затем подписать контракт с Кадаром.

Напомним, что он выступает в центре или на левом краю обороны. В минувшем чемпионате Украины Кадар провел 21 матч, сделав 2 голевых паса.
Теги: Зенит Динамо Киев Трансферы
Сегодня, 16:31
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