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Массимо Каррера: Глушаков и Комбаров - полноценные игроки "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слухи о том, что игроки красно-белых Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков могут сменить клуб.

— Глушаков и Комбаров — полноценные члены команды?

— Конечно. А почему нет?

— В конце сезона из-за того, что они не попадали в состав, ходили разные слухи.

— Это ерунда. Никаких проблем нет.

Sport24
Теги: Каррера Глушаков Комбаров Спартак
Сегодня, 17:12
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(2)
№4 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 17:50) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Комбарова оставилии...это значит, что защита слева будет отсутствовать.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 17:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Если не выгнал их из команды во время перерыва,то заставь их сейчас играть,как положено в "Спартаке"!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: jeck324 (Сегодня, 17:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Комбаров давно уже вслед за братом должен был уехать.


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков на сборах понравился больше чем Комбаров.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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