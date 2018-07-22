Массимо Каррера: Глушаков и Комбаров - полноценные игроки "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слухи о том, что игроки красно-белых Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков могут сменить клуб.— Конечно. А почему нет?— Это ерунда. Никаких проблем нет.