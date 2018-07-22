Массимо Каррера: Глушаков и Комбаров - полноценные игроки "Спартака"

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15:28
Шандор Варга: Крыховяк в "Локомотиве"? Если Гжегож понимает, куда и зачем идет, то почему бы и нет?
Шандор Варга: Крыховяк в "Локомотиве"? Если Гжегож понимает, куда и зачем идет, то почему бы и нет?
15:24
Юрий Семин: из молодых игроков в заявке "Локо" на сезон будут Алексей Миронов и Роман Тугарев (1)
Юрий Семин: из молодых игроков в заявке "Локо" на сезон будут Алексей Миронов и Роман Тугарев (1)
15:05
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"Сибирь" дома уступила "Шиннику" (1)
13:14
Златан Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом (8)
Златан Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом (8)
12:43
Юрий Гаврилов: нет гарантий, что Головин будет в Европе играть - иногда лучше остаться дома и зарабатывать себе имя дальше (27)
Юрий Гаврилов: нет гарантий, что Головин будет в Европе играть - иногда лучше остаться дома и зарабатывать себе имя дальше (27)
11:57
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Витиньо не пожал руку Гончаренко и покинул стадион раньше одноклубников, но опроверг наличие конфликта (19)
11:32
Александр Беленов: в "Урожае" опять обманут. До сих пор должны тем, кого нет в "Кубани" уже 2 года (11)
Александр Беленов: в "Урожае" опять обманут. До сих пор должны тем, кого нет в "Кубани" уже 2 года (11)
11:15
Агент Миньоле: понятно, что Алиссон за 60-70 млн не будет сидеть на скамейке. Будем искать команду
Агент Миньоле: понятно, что Алиссон за 60-70 млн не будет сидеть на скамейке. Будем искать команду
11:12
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Михаил Грушевский: Березуцкие не производят впечатление игроков, которые обязаны заканчивать карьеру (9)
10:53
Терри пока не будет заниматься тренерской работой. Он заменит Анри в команде ТВ-экспертов Sky Sports
Терри пока не будет заниматься тренерской работой. Он заменит Анри в команде ТВ-экспертов Sky Sports
10:29
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Агент и дядя Мины: "Эвертон" и "Зенит" интересуются Йерри, но он хочет играть в "Барселоне" (8)
09:23
Агент Бензема назвал журналиста, сообщившего о переговорах с "Миланом", клоуном, а сам игрок - лжецом
Агент Бензема назвал журналиста, сообщившего о переговорах с "Миланом", клоуном, а сам игрок - лжецом
09:10
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Глупая ошибка Андрея Пятова предопределила победу киевского "Динамо" над "Шахтёром" (видео) (4)
Массимо Каррера: Глушаков и Комбаров - полноценные игроки "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слухи о том, что игроки красно-белых Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков могут сменить клуб.
— Глушаков и Комбаров — полноценные члены команды?
— Конечно. А почему нет?
— В конце сезона из-за того, что они не попадали в состав, ходили разные слухи.
— Это ерунда. Никаких проблем нет.
Sport24
— Глушаков и Комбаров — полноценные члены команды?
— Конечно. А почему нет?
— В конце сезона из-за того, что они не попадали в состав, ходили разные слухи.
— Это ерунда. Никаких проблем нет.
Sport24
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