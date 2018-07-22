СМИ: Гжегож Крыховяк 24 июля перейдет в "Локомотив"

"Локомотив" на год арендует у "ПСЖ" полузащитника Гжегожа Крыховяка, передает Sport.pl.Источник утверждает, что соглашение с "железнодорожниками" 28-летний Крыховяк подпишет во вторник, 24 июля.В Москву Крыховяк должен прибыть в понедельник. Перед подписанием контракта он пройдет медицинское обследование.Зарплата Крыховяка в парижском клубе составляет 5 миллионов евро. "Локомотив" будет выплачивать часть заработной платы.