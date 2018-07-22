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СМИ: Гжегож Крыховяк 24 июля перейдет в "Локомотив"

"Локомотив" на год арендует у "ПСЖ" полузащитника Гжегожа Крыховяка, передает Sport.pl.

Источник утверждает, что соглашение с "железнодорожниками" 28-летний Крыховяк подпишет во вторник, 24 июля.

В Москву Крыховяк должен прибыть в понедельник. Перед подписанием контракта он пройдет медицинское обследование.

Зарплата Крыховяка в парижском клубе составляет 5 миллионов евро. "Локомотив" будет выплачивать часть заработной платы.
Теги: Локомотив Трансферы
Сегодня, 18:22
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 18:25) #
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online

А Палыч знает об этом?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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