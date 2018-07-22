A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Анжи" нашел средства на авиабилеты до Екатеринбурга

"Анжи" нашел финансовые средства для авиабилетов на первый матч сезона с "Уралом", который состоится 28 июля в Екатеринбурге.

С завтрашнего дня махачкалинцы начнут заявлять футболистов на сезон. При этом финансовая ситуация в клубе остается непростой.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Анжи
Сегодня, 21:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (0)

Не питаю какой то любви к Анжи, но каждый год закрываются клубы. ЧМ провели помпезно, все дружно сказали что футбол начнется подыматься и т.д. и т.п.
А тем временем не видимая рука рынка делает свое дело. И не факт что все построенные стадионы будут использоваться по назначению. В общем не далек тот момент когда начнут сокращать клубы в ПЛ.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:46) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: GPS
И как они прошли лицензирование с такими проблемами?

Вот это самый главный вопрос.
Если Анжи не доиграет до конца чемпа, убытки надо будет содрать с личных счетов чиновников РФС, которые выписали лицензию.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На чужом несчастье,счастья не построишь
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: GPS (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (2)

А зачем они вообще вылетев, подали заявку на то, чтобы остаться в ПЛ? Больше вообще желающих не было? И как они прошли лицензирование с такими проблемами?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Моллюск (Сегодня, 21:23) #
  • -4
  •  (4)

Ребят, вы сами прикалываетесб.... Ну так сделайте им Е-бург wink


--------------------
Болеем за молли! Головожовый реликт(остальные заняты-рыгонюпаредасят) обобряе
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Чушь какая-то.

Нет у нас 16 команд для премьер-лиги. Надо сокращать. До десяти в четыре круга.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:05) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ужас, проблемы начинаются с первого тура, зачем им было заявляться в премьер лигу после вылета.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.