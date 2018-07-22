"Анжи" нашел средства на авиабилеты до Екатеринбурга

"Анжи" нашел финансовые средства для авиабилетов на первый матч сезона с "Уралом", который состоится 28 июля в Екатеринбурге.С завтрашнего дня махачкалинцы начнут заявлять футболистов на сезон. При этом финансовая ситуация в клубе остается непростой.