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17:08
Юрий Вернидуб: из-за слов "Слава Украине!" очень сильно подгорело у наших недавних "братьев-россиян" (55)
Юрий Вернидуб: из-за слов "Слава Украине!" очень сильно подгорело у наших недавних "братьев-россиян" (55)
15:28
Шандор Варга: Крыховяк в "Локомотиве"? Если Гжегож понимает, куда и зачем идет, то почему бы и нет?
Шандор Варга: Крыховяк в "Локомотиве"? Если Гжегож понимает, куда и зачем идет, то почему бы и нет?
15:24
Юрий Семин: из молодых игроков в заявке "Локо" на сезон будут Алексей Миронов и Роман Тугарев (1)
Юрий Семин: из молодых игроков в заявке "Локо" на сезон будут Алексей Миронов и Роман Тугарев (1)
15:05
"Сибирь" дома уступила "Шиннику" (1)
"Сибирь" дома уступила "Шиннику" (1)
13:14
Златан Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом (8)
Златан Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом (8)
12:43
Юрий Гаврилов: нет гарантий, что Головин будет в Европе играть - иногда лучше остаться дома и зарабатывать себе имя дальше (29)
Юрий Гаврилов: нет гарантий, что Головин будет в Европе играть - иногда лучше остаться дома и зарабатывать себе имя дальше (29)
"Анжи" нашел средства на авиабилеты до Екатеринбурга
"Анжи" нашел финансовые средства для авиабилетов на первый матч сезона с "Уралом", который состоится 28 июля в Екатеринбурге.
С завтрашнего дня махачкалинцы начнут заявлять футболистов на сезон. При этом финансовая ситуация в клубе остается непростой.
"Спорт-Экспресс"
С завтрашнего дня махачкалинцы начнут заявлять футболистов на сезон. При этом финансовая ситуация в клубе остается непростой.
"Спорт-Экспресс"
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