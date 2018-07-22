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Массимо Каррера: Жиго и Ташаев достойны играть в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлением о новичках красно-белых Самюэле Жиго и Александре Ташаеве. Француз перешел в московский клуб из "Гента", а россиянин на правах свободного агента из "Динамо".

"Впечатление очень позитивное. Это хорошие ребята с правильным отношением к делу. Они показали, что достойны играть в „Спартаке“. И я рад, что они пополнили нашу команду", - цитирует Карреру Sport24.ru.
Теги: Каррера Жиго Ташаев Спартак
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