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Полузащитник сборной Хорватии отказался от перехода в "Зенит"

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель отказался от перехода в петербургский "Зенит".

По информации Daily Mirror, хорват принял решение продолжить карьеру в "Ньюкасл Юнайтед".

На чемпионате мира — 2018 Бадель в составе сборной Хорватии стал серебряным призером мундиаля.

Бадель является свободным агентом. Последним его клубом была "Фиорентина", за которую хавбек выступал с 2014 года.

"Газета.ру"
Теги: Зенит Трансферы
Вчера, 23:18
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22
(3)
№22 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 02:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
ММВ,
Может потому, что человек-гомно? smirk

utekay,
smile Теперь то точно позовут.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№21 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 01:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
yuri,
От кота воняло болотом и говном.
Бадель не захотел такой жизни.
Котов кастрируют по вторникам и четвергам. Вам на когда?


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№20 Написал: Моллюск (Сегодня, 01:19) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: spartach10
Ясно. Ты просто Хульк...только во сне...

Индейса - раз-два-три, бомжи НЕ черныые... и в карнавале паредась


--------------------
Болеем за молли! Головожовый реликт(остальные заняты-рыгонюпаредасят) обобряе
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№19 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 01:01) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: serega_user
Обиделся?)

Данная деятельность, твоя ипостась по определению.
Цитата: serega_user
Да мои херойства безобидны.

Ясно. Ты просто Хульк...только во сне...


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№18 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 00:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spartach10
Цитата: serega_user
serega_user

Еще один Херой)
Сказал Марадоне в лицо, свои Херойства?

Цитата: spartach10
Цитата: serega_user
serega_user

Еще один Херой)
Сказал Марадоне в лицо, свои Херойства?

Обиделся?) Да мои херойства безобидны. Всего лишь глум, не более. Ничего плохого твоему клубу никогда не пожелаю wink

Цитата: Моллюск
Цитата: serega_user
Почему все еще нет шашлыка?

Потому что твой пердак всех крыс, что у вас вместо МЯСА - обуглил. Привет конским ляжкам - вправо - радимая, влево - ой, а вы еще и тренер
СВОИХ-то у болота - НЕТ

Цитата: utekay
в украйну писдуй

Тимащук дорогу покажет...
Бандерлоги - что южные, что северные - они - ДЕБИЛЫ!

Илюха, отдыхай...понедельник накануне!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№17 Написал: Моллюск (Сегодня, 00:41) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: serega_user
Почему все еще нет шашлыка?

Потому что твой пердак всех крыс, что у вас вместо МЯСА - обуглил. Привет конским ляжкам - вправо - радимая, влево - ой, а вы еще и тренер
СВОИХ-то у болота - НЕТ

Цитата: utekay
в украйну писдуй

Тимащук дорогу покажет...
Бандерлоги - что южные, что северные - они - ДЕБИЛЫ!


--------------------
Болеем за молли! Головожовый реликт(остальные заняты-рыгонюпаредасят) обобряе
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№16 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зачитался... Увидел "правозащитник сборной Хорватии"...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№15 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 00:14) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: serega_user
serega_user

Еще один Херой)
Сказал Марадоне в лицо, свои Херойства?


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№14 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (2)

smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№13 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: yuri
Черенок в жопу засунь себе.. Черенков в жопе застрял . Кот был злой. .Так что иди на куй мясная свинья.

Амеба, ты чего там вякаешь? Сивуха закончилась...? Херой прям


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№12 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 00:03) #
  • -2
  •  (2)

НА ЧМ он вроде только на замену в конце выходил?


--------------------
А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Вчера, 23:57) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Свободный агент - это всегда подозрительно. Либо у тебя камень за пазухой, либо ты никому нах не нужен...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: serega_user serega_user (Вчера, 23:56) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Цитата: Моллюск
о половому признаку - не пригодился... У них всё больше паредАсы

Черенок в жопу засунь себе.. Черенков в жопе застрял . Кот был злой. .Так что иди на куй мясная свинья.

Кот, я не понял, а где огнемет в действии? Почему все еще нет шашлыка?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Вчера, 23:43) #
  • -3
  •  (13)

Цитата: Моллюск
о половому признаку - не пригодился... У них всё больше паредАсы

Черенок в жопу засунь себе.. Черенков в жопе застрял . Кот был злой. .Так что иди на куй мясная свинья.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:38) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Frankenstein
Мужик,здравый смысл восторжествовал,

Да, беда прям, и как теперь, с таким настроением начинать трудовую неделю...?

Ну ты не расстраивайся,купите ещё упаковку Новосельцевых,первый раз что ли?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:34) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Мужик,здравый смысл восторжествовал,

Да, беда прям, и как теперь, с таким настроением начинать трудовую неделю...?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Моллюск (Вчера, 23:28) #
  • -2
  •  (14)

Цитата: Skyline
насильно мил не будешь.

... и тут бомж вспомнил обратный переход Быстрова....
Чтож вы такие убогие-то?

Цитата: yuri
Да и куй с ним.

По половому признаку - не пригодился... У них всё больше паредАсы


--------------------
Болеем за молли! Головожовый реликт(остальные заняты-рыгонюпаредасят) обобряе
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:26) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
в украйну писдуй


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:25) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
насильно мил не будешь. не хочет? да и жуй с ним


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:25) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Мужик,здравый смысл восторжествовал,долго водил за нос болотных,а в конце отвесил смачный фофан в жбан Миллера
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Вчера, 23:24) #
  • +1
  •  (9)

Да и куй с ним.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Вчера, 23:22) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А почему фиорентина отпустила его свободным то?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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