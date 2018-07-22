Полузащитник сборной Хорватии отказался от перехода в "Зенит"

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель отказался от перехода в петербургский "Зенит".По информации Daily Mirror, хорват принял решение продолжить карьеру в "Ньюкасл Юнайтед".На чемпионате мира — 2018 Бадель в составе сборной Хорватии стал серебряным призером мундиаля.Бадель является свободным агентом. Последним его клубом была "Фиорентина", за которую хавбек выступал с 2014 года.