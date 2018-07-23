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Головин, Акинфеев и Фернандес провели первую тренировку в ЦСКА после ЧМ-2018

Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Александр Головин провели первую тренировку с ЦСКА после ЧМ-2018.

Футболисты сборной России получили отдых после выступления на турнире. Сегодня игроки присоединились к команде.

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ПФК ЦСКА
Теги: Головин Акинфеев Фернандес ЦСКА
Сегодня, 01:05
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№2 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 01:42) #
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Цитата: ПавКо
спеем подтянуть Командные действия к СК?


Хотелось бы, но слишком сыро все пока выглядит. С Енисеем- совсем уныло.


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А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
все нормально... wink
- успеем подтянуть Командные действия к СК?
УДАЧИ НАМ!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
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