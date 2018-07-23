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Андрей Панюков вернулся в "Зенит-2" после просмотра в "Ростове"

Нападающий Андрей Панюков в настоящее время тренируется с "Зенитом-2".

Ранее 23-летний футболист работал с "Ростове" на сборе в Австрии.

В прошлом сезоне Панюков забил 15 голов в 26 играх в чемпионате ФНЛ.

Sport24
Теги: Панюков Зенит-2 Ростов
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