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Из-за нехватки финансов "Анжи" не мог приобрести авиабилеты в Екатеринбург на игру с "Уралом"

"Анжи" нашел финансовые средства на авиабилеты до Екатеринбурга, где 28 июля команда начнет сезон матчем против "Урала".

С завтрашнего дня махачкалинцы начнут заявлять футболистов на сезон.

Спорт-Экспресс
Теги: Анжи Урал
Сегодня, 08:55
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10
(1)
№10 Написал: AlexYush Москва (Сегодня, 11:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
На приорах если что доберутся
Регистрация: 5.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Есть решение. Футболистов на разгрузку вагонов под видом тренировки. На билеты может и заработают клубу.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
А ведь там играли Виллиан, Это'О, Карлос,


А еще Тагирбеков и Гаджибеков


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
вот зачем нужно было возвращать клуб после вылета, если нет денег?


Чтобы деньги появились, разворовать, и опять клянчить!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 10:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А пёс предлагает расширить рэпэфэлэ до 18 команд,кто играть-то будет?
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Да нормально всё...в нашем стиле. Они из этой отстойной ситуации смогли выжать для себя максимум - добились гос финансирования команды, которая однозначно не доживет до конца сезона.
Т.е. все потраченные деньги идут только на то, чтобы чемпионат хоть как-то состоялся, а не на развитие команды (хотя какое тут развитие...). Теперь можно тратить эти деньги как угодно, ведь результат уже известен.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:51) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Снимайте их нах, пока чемп не начался!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 09:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А ведь там играли Виллиан, Это'О, Карлос,
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 09:17) #
  • +9
  •  (11)

вот зачем нужно было возвращать клуб после вылета, если нет денег?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ВАХ.....какой боль...эээ?
ну и зачем?..а, РФПЛ?...руководство?...как кредит в банке взять, так куча гарантов и гарантий...а тут, брызги в глаза, всё РОСА

Прядкин психанул и минус поставил... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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