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Гаджи Гаджиев: российский футбол болен

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о ситуации в российском футболе.

"Наш российский футбол сегодня болен. Болен по той простой причине, что не отрегулированы финансовые механизмы. Поэтому многие клубы сходят с дистанции. У нас в стране, к сожалению, был перекос в сторону приглашения иностранных тренеров, но за это время из-за рубежа не пригласили ни одного квалифицированного менеджера. Эта проблема общая, российская, она касается многих клубов.

В Нидерландах бюджет среднего клуба — 30 миллионов евро. Из них 25 миллионов приносят доходы от телетрансляций и рекламы. Если клуб попадает в еврокубки, то и эти оставшиеся 5 миллионов евро в бюджете покрываются. То есть владелец клуба вообще ничего не тратит. А если клуб еще и в Лигу чемпионов пробивается, то и в плюсе остается.

У нас же этого нет. У нас телевидение по сравнению с этими странами платит копейки — раз в 30 меньше, чем в любой развитой футбольной стране. Вот такой итог, так мы теряем клубы. Подошла ситуация, когда обязательно должен быть решен этот вопрос. Если не решить его, у российского футбола будут очень большие проблемы. Кризис можно преодолеть только совместными усилиями власти и профессиональных клубов", - сказал Гаджиев.

"Молодежь Дагестана"
Теги: Гаджиев
Сегодня, 09:14
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11
(1)
№11 Написал: Русский Иван Москва (Сегодня, 11:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Apant1
Когда речь идёт о финансах, нельзя говорить о футболе в отрыве от всего остального в стране.Что бы доход от телевизионных продаж был такой же, как в европе, надо что бы и зарплаты были как в европе, конечный покупатель ведь гражданин. Дальше, зарплаты игроков и тренеров, тоже разумеется с учётом их достижений, вот чего они к нам в чемпионат из той же Голландии прутся? Да потому что у нас им платят больше. Вот такой перекос, в богатейшей стране с нищим населением ( вчера опубликована статья, белорусы нас обошли по покупательной способности), футболисты зарабатывают больше того, что они достойны на самом деле. Футбол у нас это не спорт, а политический проект, из цикла хлеба и зрелищ, что бы электорат не задумывался, куда деньги деваются, накормить то чего то последнее время всех совсем не получается


Хотел свои 5 копеек вставить, но понял, что в этом комменте все отражено верно.
Регистрация: 6.05.2012 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:16) #
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online

Да, увы, российский футбол - это имиджевый, политический проект, как стало еще больше понятно после ЧМ !
Нынешний Футбол России - это сегодня игрушка не по реальным средствам... С "политическим футболом" нужно кончать... А начинать нужно с установления потолка зарплат для футболистов от 100 до 300 тыс. РУБЛЕЙ и не больше... Иностранцы сразу прекратят играть за наши клубы, все команды станут чисто российскими, содержание футбола станет намного дешевле, команды появятся во всех городах страны, банкротства клубов прекратятся...
Ну, а как итог и издержки:
- клубы России в рейтинге УЕФА опустятся с нынешнего 6 места на 26-36... ( Ну, и что, зато это будет реальностью, а не обманом выезжать в еврокубках за счет иностранцев...);
- российские футболисты из-за денег валом попрут в зарубежные клубы ( у России то потолок в 300 тыс. рублей в месяц - для самых лучших...)
- в Сборную появится огромный выбор футболистов ( иностранцы то играть в клубах не будут)
Ну и т.д., и т.п., желающие могут продолжить свои "минусы" и "плюсы"... )))


Браво, сэр.Все всё понимают, но продолжают своё грязное дело(воровство). Если Путин и компания считает , что можно влачить существование за 10 тыщ в месяц, и таких людей полстраны!. Полстраны, вдумайтесь господа в эту цифру. Кремлевские политики, вас бы посадить на такую зарплату. На шнурки не хватит. Но полстраны живет вопреки им. Пускай ракеты летают зато.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: Parshin (Сегодня, 10:58) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, увы, российский футбол - это имиджевый, политический проект, как стало еще больше понятно после ЧМ !
Нынешний Футбол России - это сегодня игрушка не по реальным средствам... С "политическим футболом" нужно кончать... А начинать нужно с установления потолка зарплат для футболистов от 100 до 300 тыс. РУБЛЕЙ и не больше... Иностранцы сразу прекратят играть за наши клубы, все команды станут чисто российскими, содержание футбола станет намного дешевле, команды появятся во всех городах страны, банкротства клубов прекратятся...
Ну, а как итог и издержки:
- клубы России в рейтинге УЕФА опустятся с нынешнего 6 места на 26-36... ( Ну, и что, зато это будет реальностью, а не обманом выезжать в еврокубках за счет иностранцев...);
- российские футболисты из-за денег валом попрут в зарубежные клубы ( у России то потолок в 300 тыс. рублей в месяц - для самых лучших...)
- в Сборную появится огромный выбор футболистов ( иностранцы то играть в клубах не будут)
Ну и т.д., и т.п., желающие могут продолжить свои "минусы" и "плюсы"... )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Что за жизнь пошла?! Каждая новость вызывает отвращение. Админ, подсыпь пироженков, может есть новости про новые таланты среди молодежки или про открытие детских футбольных школ за счет бескорыстных нефтянников???


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 10:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Да у нас всё боьное. Потому что президент Путин (вернее его ставленники) считают, что ручное управление страно й- это САМОЕ ТО для ее разграбления...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:40) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: duha
.они уставились и зырят зомбоящик с верой в царя. Вот и всё!

Не читайте советских газет до обеда(с). устал повторять сакраментальную фразу кот.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 10:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sumzzz
Ребят, наш футбол это как закрытый клуб для "особенных". То ли особенно умных, то ли особенно тупых. Сразу и не понять. Нормальному человеку вообще не понятно по какому принципу берут работников на различные должности. Ну как может работать бывший футболист с тремя классами образования генеральным директором или финансовым менеджером???
А кто там отвечает за маректинг и привлечение зрителей (только 3-4 клуба реально думают об этом).
Ведь можно зарабатывать, но они упорно хотят и продолжают воровать...

По телеправам: а с чего вы хотите такие большие бабки, если в нашем чемпе всего 3-4 команды играют, остальные просто работают прокладками для откачки бюджета? Допустим, я готов платить за матчи Краснодара, Зенита, Спартака, ЦСКА...может Локо и даже может быть Рубина. Но остальные клубы с такой игрой лучше пусть мне заплатят, за потерянное время. И откуда у людей деньги, если з/п не растет уже пятый год. Пусть платят те, кто бабки за нефть и газ получает.

Пример особенного руководства: вчера на новый стадион в Калининграде на матч Балтика-Тамбов несколько тысяч человек НЕ ПОПАЛИ из-за невозможности купить билеты. Уже во время матча на улице две огромные очереди в кассы (работали только две) и две огромные очереди уже на вход на стадион. Лично я с женой и ребенком отстоял в очереди за билетами на жаре (+28) 40 минут. Ребенок уснул на руках, а жена чуть не порвала меня на кусочки. В итоге мы уехали не купив билеты. При этом, нужно было бы ещё и на стадион отстоять минут 20-30....а игра шла уже 15 минут.
Это вообще как????


Система вертикали воровства строилась годами......а люди, ну что люди......они уставились и зырят зомбоящик с верой в царя. Вот и всё!


--------------------
Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№4 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:16) #
  • +3
  •  (3)

Когда речь идёт о финансах, нельзя говорить о футболе в отрыве от всего остального в стране.Что бы доход от телевизионных продаж был такой же, как в европе, надо что бы и зарплаты были как в европе, конечный покупатель ведь гражданин. Дальше, зарплаты игроков и тренеров, тоже разумеется с учётом их достижений, вот чего они к нам в чемпионат из той же Голландии прутся? Да потому что у нас им платят больше. Вот такой перекос, в богатейшей стране с нищим населением ( вчера опубликована статья, белорусы нас обошли по покупательной способности), футболисты зарабатывают больше того, что они достойны на самом деле. Футбол у нас это не спорт, а политический проект, из цикла хлеба и зрелищ, что бы электорат не задумывался, куда деньги деваются, накормить то чего то последнее время всех совсем не получается
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Ребят, наш футбол это как закрытый клуб для "особенных". То ли особенно умных, то ли особенно тупых. Сразу и не понять. Нормальному человеку вообще не понятно по какому принципу берут работников на различные должности. Ну как может работать бывший футболист с тремя классами образования генеральным директором или финансовым менеджером???
А кто там отвечает за маректинг и привлечение зрителей (только 3-4 клуба реально думают об этом).
Ведь можно зарабатывать, но они упорно хотят и продолжают воровать...

По телеправам: а с чего вы хотите такие большие бабки, если в нашем чемпе всего 3-4 команды играют, остальные просто работают прокладками для откачки бюджета? Допустим, я готов платить за матчи Краснодара, Зенита, Спартака, ЦСКА...может Локо и даже может быть Рубина. Но остальные клубы с такой игрой лучше пусть мне заплатят, за потерянное время. И откуда у людей деньги, если з/п не растет уже пятый год. Пусть платят те, кто бабки за нефть и газ получает.

Пример особенного руководства: вчера на новый стадион в Калининграде на матч Балтика-Тамбов несколько тысяч человек НЕ ПОПАЛИ из-за невозможности купить билеты. Уже во время матча на улице две огромные очереди в кассы (работали только две) и две огромные очереди уже на вход на стадион. Лично я с женой и ребенком отстоял в очереди за билетами на жаре (+28) 40 минут. Ребенок уснул на руках, а жена чуть не порвала меня на кусочки. В итоге мы уехали не купив билеты. При этом, нужно было бы ещё и на стадион отстоять минут 20-30....а игра шла уже 15 минут.
Это вообще как????


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 10:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Да что там футбол... "Мама, мы все тяжело больны" ещё 30 лет назад пел Виктор Робертович.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:26) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
так мы готовы платить за трансляции
готовы гонять с клубом хоть на дальний восток
но создайте условия! зарплаты несоизмеримы с европейскими. все иностранцы, которые сюда приехали на ЧМ - они сами были в шоке от того, как здесь дешево для них
а у нас копишь, что бы слетать на выезд (я не летал, но таких много)
создайте условия на стадионе - качественное пиво хотя бы
создайте хорошее качество трансляции
да и поднимите уровень футбола...а то стадионы настроили там, где футбола нет.а теперь еще малобюджетным клубам впариваете их за много миллионов
рыба то гниет с головы


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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