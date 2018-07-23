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Гаджи Гаджиев: ситуация в "Анжи" не просто тяжелая - она катастрофическая

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию в "Анжи".

"Ситуация не просто тяжелая - она катастрофическая. И с каждым днем она усугубляется, потому что у клуба растут долги.

Здесь много сопутствующих факторов, связанных и с выступлениями команды, и с финансовой составляющей. Можно сказать, что сейчас кризис и спортивный, и финансовый.

Вполне допускаю, что клуб не доиграет сезон. Легко допускаю. Всем, кто небезразличен к "Анжи", — а "Анжи" это все-таки достаточно весомая составляющая в социальной жизни Дагестана, — нужно объединить усилия", - сказал Гаджиев.

"Молодежь Дагестана"
Теги: Анжи Гаджиев
Сегодня, 10:20
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12
(1)
№12 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 11:19) #
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online

У них же есть Дагдизель!!!

А куда делись все клоуны в волосатых шапках, типа "дикая дивизия"? Разбежались овец пасти?


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А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: Русский Иван Москва (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Столько красивых слов было, когда Онжи скупало звезд пачками, когда открывали новенький стадион. Про любовь к дагестанскому народу и т.д. Прошло 5 лет и "великий клуб" вот вот протянет ноги. И Российский футбол от этого ничего не потеряет.
Регистрация: 6.05.2012 [жалоба]
№10 Написал: Scoter дом (Сегодня, 11:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
мда
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:04) #
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raiskayumov,
dengi otobrali i anji nikomu ne nujen!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: александр матасов (Сегодня, 11:04) #
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Не воруйте,уменьшите аппетиты и парни с Кавказа вас не подведут.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:58) #
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online

Цитата: raiskayumov
Куда делись бабки?Море бабок...

Кровавый Теран учинил геноцид дагестанской верхушке. Не до анжиру...
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 10:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: raiskayumov
Куда делись бабки?Море бабок..

Керимов ушел и бабок не дает, ты что, свин, с Луны?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: Grimm (Сегодня, 10:46) #
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а как тогда клуб прошел лицензирование? кто их проверял-садить на бутылку, по-братски видимо проверяли ггыы
Регистрация: 24.04.2007 [жалоба]
№4 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не верю,что клуб который скупил всех звёзд(даже зинка не сумела так), умирает. Куда делись бабки?Море бабок...


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: Avtokrat (Сегодня, 10:46) #
  • +3
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Воровать не надо. Дагестан погряз в воровстве.
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:41) #
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Болеет за:
«Рубин»
нужно объединить усилия"


Главный вопрос: для чего????????? Может лучше забить уже на этот дохлый ломоть большого футбола и начать с самых низов...открыть несколько хороших школ, взять на бесплатное обучение ребятишек. Нанять не даунов, а профессиональных тренеров. Оплатить им выезды на соревнования, обучение экстерном, проживание и т.д. .... Если это будут делать не воры, которые сейчас тащат Анжи, то лет так через 8-10 в Дагестане появятся пацаны, способные самостоятельно заполнить основной состав команды РФПЛ.

...Мечты...мечты.... Штука в том, что подобные решения с финансированием могут протащить только высокопоставленные чиновники, но они не будут это делать просто так....круг замкнулся, собираемся на ЦСКА-Спартак!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Умер Максим - ну и х... с ним )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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