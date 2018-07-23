Гаджи Гаджиев: ситуация в "Анжи" не просто тяжелая - она катастрофическая

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию в "Анжи"."Ситуация не просто тяжелая - она катастрофическая. И с каждым днем она усугубляется, потому что у клуба растут долги.Здесь много сопутствующих факторов, связанных и с выступлениями команды, и с финансовой составляющей. Можно сказать, что сейчас кризис и спортивный, и финансовый.Вполне допускаю, что клуб не доиграет сезон. Легко допускаю. Всем, кто небезразличен к "Анжи", — а "Анжи" это все-таки достаточно весомая составляющая в социальной жизни Дагестана, — нужно объединить усилия", - сказал Гаджиев.