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Шамиль Газизов: в этом сезоне ставим задачу закрепиться в середине таблицы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о задачах клуба в предстоящем сезоне.

"Последние два сезона идем поступательно. Сначала были седьмые, потом шестые. То есть наблюдается положительная динамика. Конечно, нам бы хотелось закрепиться на этих позициях. А если будет возможность, то и занять место повыше. Стараемся реально смотреть на вещи.

Если говорить о Лиге Европы, то будем двигаться от игры к игре. Для нас это абсолютно новый турнир. Поэтому матч с "Домжале" 26 июля – сейчас самый важный для "Уфы". Все мысли о нем", - цитирует Газизова Спорт-Экспресс.
Теги: Уфа Газизов
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