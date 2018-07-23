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В следующем розыгрыше Кубка России могут ввести четвертую замену

Президент РФПЛ Сергей Прядкин допустил, что в Кубке России могут разрешить четвертую замену, сообщают Известия.

На чемпионате мира-2018 впервые было разрешено проводить четвертую замену в дополнительное время.

Нововведение может появиться в розыгрыше Кубка России-2019/20.
Теги: Кубок России
Сегодня, 11:20
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нынешняя система замен в футболе - это полный ОТСТОЙ, тормозящий и футбол, и ход самих игр! Есть несколько очень правильных предложений по изменениям этих Правил замены, но куда- там - погрязли в консерватизме, боятся всего нового, как ошпаренные! А футбол страдает!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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