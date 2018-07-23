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Гендиректор "Крыльев Советов": аренда нового стадиона недешевое удовольствие

Генеральный директор "Крыльев Советов" Игорь Поваров рассказал об аренде клубом стадиона "Самара Арена".

"Мы получили современную арену, на которой не стыдно играть самим и принимать команды самого высокого ранга. "Самара Арена" должна стать базой для развития футбола в целом регионе. Теперь будет проще находить самородков, которыми Самара всегда была богата.

Проведены переговоры с управляющей компанией, которая занимается этой ареной. Договоры уже подписаны, "Крылья" получили лицензию РФС, так что все нормально. В первом туре 31 июля ждем в гости ЦСКА.

Это недешевое удовольствие. На первых порах будем арендовать стадион только на дни матчей. При этом нам не надо содержать объект на постоянной основе. И мы рассчитываем резко увеличить зрительскую аудиторию. Значит, значительная доля расходов будет отбиваться на продажах билетов, атрибутики, фастфуда и всего, что включает в себя матч-дэй. С финансированием же у "Крыльев" сейчас, тьфу-тьфу, все в порядке", - сказал Поваров.

Советский спорт
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 11:47
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№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Приятно слышать что все нормально. Крылышкам удачи в новом сезоне.


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
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