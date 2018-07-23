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Шамиль Газизов: предложения по Живоглядову просто смехотворны

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о будущем Дмитрия Живоглядова.

"У нас есть предложения по Живоглядову. Но, на самом деле, они просто смехотворны.

Есть рынок, который определяет цену на футболиста.

От ЦСКА и "Локомотива" предложений по игроку нет", - сказал Газизов.

Спорт-Экспресс
Теги: Уфа ЦСКА Локомотив Живоглядов Газизов
Сегодня, 12:20
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2
(2)
№2 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (1)

Смехотворна цена, которую Уфа заломила. А по цене- Газизво сам себе жне и ответил- Есть рынок, который определяет цену на футболиста.

Значит рынок и определил цены запроса.


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А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 12:28) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть играет в Уфе,показывает свой класс,тем более в Лигу Европы отбираетесь...
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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