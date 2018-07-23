A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ивелин Попов: я остаюсь в "Спартаке" - Каррера рассчитывает на меня

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов сообщил, что не собирается покидать московский клуб.

"У меня был разговор с Массимо Каррерой, в котором он сказал мне, что рассчитывает на меня. Так что я остаюсь в "Спартаке".

На сборах я очень хорошо поработал, как и вся команда. С нетерпением жду начала чемпионата", - сказал Попов.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Попов может перейти в турецкий "Бурсаспор".

Спорт-Экспресс
Теги: Попов Каррера Спартак
Сегодня, 12:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Зачем дергаться каждый сезон, если клуб хороший и тренер не гонит...


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:58) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как они с Ханни то будут играть?


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.