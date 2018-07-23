Ивелин Попов: я остаюсь в "Спартаке" - Каррера рассчитывает на меня

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов сообщил, что не собирается покидать московский клуб."У меня был разговор с Массимо Каррерой, в котором он сказал мне, что рассчитывает на меня. Так что я остаюсь в "Спартаке".На сборах я очень хорошо поработал, как и вся команда. С нетерпением жду начала чемпионата", - сказал Попов.Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Попов может перейти в турецкий "Бурсаспор".