"Краснодар" предлагает 12 млн евро за бразильского защитника "Бордо"

Защитник "Бордо" Пабло Насименто может продолжить карьеру в России.В трансфере 27-летнего бразильца заинтересован "Краснодар", сообщает L’Equipe.Изначально "быки" предложили за Пабло 8 млн евро, но французский клуб отверг это предложение, тогда руководство "Краснодара" увеличило сумму предложения до 12 млн евро. По информации французского издания, "Бордо" намерен принять это предложение.Пабло перешел в "Бордо" в 2015 году из бразильского "Понте Прета". В составе французской команды Пабло принял участие в 33 матчах, забил 1 гол, сделал 3 голевых паса и получил 6 желтых карточек.