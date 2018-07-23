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"Краснодар" предлагает 12 млн евро за бразильского защитника "Бордо"

Защитник "Бордо" Пабло Насименто может продолжить карьеру в России.

В трансфере 27-летнего бразильца заинтересован "Краснодар", сообщает L’Equipe.

Изначально "быки" предложили за Пабло 8 млн евро, но французский клуб отверг это предложение, тогда руководство "Краснодара" увеличило сумму предложения до 12 млн евро. По информации французского издания, "Бордо" намерен принять это предложение.

Пабло перешел в "Бордо" в 2015 году из бразильского "Понте Прета". В составе французской команды Пабло принял участие в 33 матчах, забил 1 гол, сделал 3 голевых паса и получил 6 желтых карточек.

L’Equipe
Теги: Краснодар Бордо
Сегодня, 14:20
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6
(1)
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:13) #
  • 0
  •  (2)
online

krasnodar moshno podashel k delu!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: dobr25
Они что там защитников солить собрались?


сейчас всего 3 центральных защитника в команде, Спаич, Мартынович, Странберг(который уже больше года не играл и не тренировался даже)
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А у кого они сейчас особо есть-то?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 14:54) #
  • -2
  •  (6)
online

Нормальный торг 8 нет - 12 подумаем )) сразу на 50% вверх ....

дали 8 - отказ, дали 8,1 миллион )) - потом 8,2 .... потом долго думали типа все больше девать не будем .... и дали последнее предложение 8,23 миллиона )) типа все пипец больше нет !! И согласятся ....

Цитата: maradona72
Ниче ниче. Лет через 10 как свои воспитанники пооооййдут!!

так уже прошло 10 =) академию и клуб в 2008 году создали ... и переманили всех воспитанников Кубани, Краснодара 2000, Юности и других спорт школ по краю себе .... у них там уже должны быть 22-24 летние ребята ... что их в основе нет странно ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 14:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Они что там защитников солить собрались?


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:22) #
  • -3
  •  (7)
online

Ниче ниче. Лет через 10 как свои воспитанники пооооййдут!!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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