Роман Зобнин: интерес из Европы ко мне, конечно, есть, но пока без конкретики

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своем желании в будущем уехать играть в Европу."Интерес из Европы ко мне, конечно, есть, но пока никакой конкретики или предложений. Поэтому хочется сказать болельщикам "Спартака", чтобы не переживали.Нынешний сезон в "Спартаке" будет самым важным в плане моих дальнейших перспектив перехода в европейский клуб. Нужно отпахать по-полной", - сказал Зобнин.