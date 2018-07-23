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Роман Зобнин: интерес из Европы ко мне, конечно, есть, но пока без конкретики

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своем желании в будущем уехать играть в Европу.

"Интерес из Европы ко мне, конечно, есть, но пока никакой конкретики или предложений. Поэтому хочется сказать болельщикам "Спартака", чтобы не переживали.

Нынешний сезон в "Спартаке" будет самым важным в плане моих дальнейших перспектив перехода в европейский клуб. Нужно отпахать по-полной", - сказал Зобнин.

Sport24
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 14:38
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(2)
№2 Написал: Лошадь проживальская (Сегодня, 15:11) #
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  •  (2)

Кутепа лучше продайте
Регистрация: 23.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:45) #
  • -1
  •  (5)
online

Надо уезжать в более сильный чемпионт. По любому.
Рома трудяга. Заслужил к себе огромного уважения!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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