"Анжи" арендовал у "Ахмата" Роланда Гиголаева

Хавбек "Ахмата" Роланд Гиголаев продолжит карьеру в "Анжи".Махачкалинцы арендовали 28-летнего россиянина на один сезон.Гиголаев ранее выступал за молодежную команду "Зенита", а также за "Аланию", "Динамо" Санкт-Петербург, "Амкар" и "Ахмат".