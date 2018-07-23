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"Анжи" арендовал у "Ахмата" Роланда Гиголаева

Хавбек "Ахмата" Роланд Гиголаев продолжит карьеру в "Анжи".

Махачкалинцы арендовали 28-летнего россиянина на один сезон.

Гиголаев ранее выступал за молодежную команду "Зенита", а также за "Аланию", "Динамо" Санкт-Петербург, "Амкар" и "Ахмат".

ФК "Анжи"
Теги: Ахмат Анжи
Сегодня, 15:47
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скорее всего у Гиголаева есть свой автобус,чтобы возить Анжи на матчи,на самолёт-то денег нет,ну а на бензин скинутся всем шалманом.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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